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Haberler Galeri Vodafone Park'a akın ettiler! Beşiktaş taraftarı Trabzonspor maçı öncesi antremanı izlemek için stadyuma koştu

Vodafone Park'a akın ettiler! Beşiktaş taraftarı Trabzonspor maçı öncesi antremanı izlemek için stadyuma koştu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü. Vodafone Park'ta yaklaşık 10 bin siyah-beyazlı taraftarın önünde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5 gruba ayrılarak geniş alanda pas, top kapma ve baskı idmanı yapan siyah-beyazlı ekip, son bölümde ise ceza sahası çevresinde orta-şut antrenmanı yaptı.

Giriş Tarihi: 01.04.2022 20:44 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 20:45
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Vodafone Park’a akın ettiler! Beşiktaş taraftarı Trabzonspor maçı öncesi antremanı izlemek için stadyuma koştu

Taraftarların tezahüratlarıyla siyah-beyazlı oyunculara moral verdiği antrenmana milli takımlarından yeni dönen Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Michy Batshuayi katılmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vodafone Park’a akın ettiler! Beşiktaş taraftarı Trabzonspor maçı öncesi antremanı izlemek için stadyuma koştu

Atiba ve Larin idmanı saha kenarında izledi.

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Vodafone Park’a akın ettiler! Beşiktaş taraftarı Trabzonspor maçı öncesi antremanı izlemek için stadyuma koştu

Çalışmayı siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaşlı yöneticiler de takip ederken Başkan Çebi, idmanın sonunda teknik direktör Valerien Ismael ile kısa süre sohbet etti.

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Vodafone Park’a akın ettiler! Beşiktaş taraftarı Trabzonspor maçı öncesi antremanı izlemek için stadyuma koştu

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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Vodafone Park’a akın ettiler! Beşiktaş taraftarı Trabzonspor maçı öncesi antremanı izlemek için stadyuma koştu