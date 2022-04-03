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Haberler Galeri Tüm gözler Karadeniz'de! Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Tüm gözler Karadeniz'de! Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 31. haftasının en önemli maçında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanmak isterken, Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi ise kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın peşinde.

Giriş Tarihi: 03.04.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 11:42
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Tüm gözler Karadeniz’de! Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri...

Süper Lig'in 2 dev ekibi Trabzonspor ile Beşiktaş bugün Medical Park Stadı'nda karşılaşıyor. Lig yarışında bordo mavililerin 24 puan gerisinde kalan Kartal, yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile birlikte çıkacağı ilk maçtan zaferle ayrılıp moral bulmak istiyor.

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Tüm gözler Karadeniz’de! Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri...

6 OYUNCU EVDE KALDI
Cezası biten Ersin'in bugün kaledeki yerini alması beklenirken, Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Emirhan İlkhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Kerem Kalafat kadroda yok. Karın ağrısı ve spazm şikâyetleri bulunan Emirhan'ın akut gastroenterit sebebiyle tedavisine başlandığı ve İstanbul'da kaldığı ifade edildi. Josef, Larin, Rıdvan, Teixeira, Rosier, Welinton ve Güven bugün kart görmeleri durumunda Alanya karşısında görev yapamayacak.

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Tüm gözler Karadeniz’de! Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri...

TRABZON'DA 4 EKSiK VAR
70 puanla açık ara farkla zirvede yer alan Trabzon ise Beşiktaş'ı da devirerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Karadeniz ekibinde Vitor Hugo, Trondsen, Ahmetcan Kaplan sakatlıkları, Peres ise cezalı olması nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in ise kadrodaki yerini alması bekleniyor.

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Tüm gözler Karadeniz’de! Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri...

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN MUHTEMEL 11'İ

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Tüm gözler Karadeniz’de! Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri...

UĞURCAN