03 Nisan 2022, Pazar
Tüm gözler Karadeniz'de! Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 31. haftasının en önemli maçında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanmak isterken, Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi ise kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın peşinde.
Giriş Tarihi: 03.04.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 11:42
- 1
- 27
- 2
- 27
- 3
- 27
- 4
- 27
- 5
- 27