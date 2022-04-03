Tüm gözler Karadeniz’de! Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri...

TRABZON'DA 4 EKSiK VAR

70 puanla açık ara farkla zirvede yer alan Trabzon ise Beşiktaş'ı da devirerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Karadeniz ekibinde Vitor Hugo, Trondsen, Ahmetcan Kaplan sakatlıkları, Peres ise cezalı olması nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in ise kadrodaki yerini alması bekleniyor.