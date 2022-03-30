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El Clasico'da seyirci rekoru kırıldı! Nou Camp'taki kadınlar maçı tarihe geçti

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında, Camp Nou'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Barcelona'nın 5-2 kazanarak yarı finale yükseldiği maçta 91 bin 553 seyirci ile bir rekor kırıldı. Binlerce insanın tribünden takip ettiği maç kadın futbolunda şimdiye kadar bir stadyumda en fazla kişinin izlediği maç olarak tarihe geçti.

Giriş Tarihi: 30.03.2022 22:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 22:57
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El Clasico’da seyirci rekoru kırıldı! Nou Camp’taki kadınlar maçı tarihe geçti

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında, Nou Camp Stadı'nda oynanan Barcelona-Real Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı.

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El Clasico’da seyirci rekoru kırıldı! Nou Camp’taki kadınlar maçı tarihe geçti

El Clasico olarak adlandırılan ve bu kez Barcelona ile Real Madrid kadın takımlarının karşı karşıya geldiği maçı Nou Camp'ta 91 bin 553 seyirci izledi.

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El Clasico’da seyirci rekoru kırıldı! Nou Camp’taki kadınlar maçı tarihe geçti

Bu seyirci sayısı, kadın futbolunda şimdiye kadar bir stadyumda en fazla kişinin izlediği maç olarak tarihe geçti.

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El Clasico’da seyirci rekoru kırıldı! Nou Camp’taki kadınlar maçı tarihe geçti

Kadınlar maçında kırılan bu rekor ayrıca, İspanya'da bu sezon La Liga'da Nou Camp'ta oynanan ve 86 bin 466 kişinin izlediği erkekler El Clasico maçından daha fazla seyircinin izlemesiyle de dikkati çekti.

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El Clasico’da seyirci rekoru kırıldı! Nou Camp’taki kadınlar maçı tarihe geçti

Bundan önce kadınlar futbolunda en fazla seyircili maç rekoru, 90 bin 195 ile Los Angeles'ın Rose Bowl Stadı'nda ABD ile Çin arasında oynanan 1999 Kadınlar Dünya Kupası finali olarak kayıtlara geçmişti.