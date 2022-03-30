El Clasico'da seyirci rekoru kırıldı! Nou Camp'taki kadınlar maçı tarihe geçti

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında, Camp Nou'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Barcelona'nın 5-2 kazanarak yarı finale yükseldiği maçta 91 bin 553 seyirci ile bir rekor kırıldı. Binlerce insanın tribünden takip ettiği maç kadın futbolunda şimdiye kadar bir stadyumda en fazla kişinin izlediği maç olarak tarihe geçti.