Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları başladı!
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları bugün başlıyor. 200'den fazla ülkeden en başarılı sporcuların katılacağı Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'den 18 branşta 108 milli sporcu katılıyor.
Giriş Tarihi: 23.07.2021
10:17 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
16:56
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın resmi açılışı töreni başladı. Törende dansçılar birbirinden estetik koreografiler sergilerken Olimpiyatlara katılan milli sporcular da açılıştaki yerini aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak.
Böylece Olimpiyatlarda Türk bayrağını 1996'da Derya Büyükuncu'dan sonra ilk kez Yüzme Federasyonu'ndan iki genç sporcu taşımış olacak.
Açılış töreninin başında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler anılırken 1972'de Almanya'nın Münih kentinde öldürülen 11 İsrailli sporcu için de anma töreni düzenlendi.
Böylece İsrailli sporcuların öldürüldüğü bu olay ilk kez Olimpiyat açılış töreninde anılmış oldu.
Japonya Ulusal Stadyum'unda boş koltuklar önünde gerçekleşen açılış törenine 15 farklı ülke ve uluslararası kuruluştan lider ile kabine düzeyinde 70 temsilci katılıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden katılımcılar arasında yer alıyor.
OLİMPİYAT OYUNLARI TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK SPORCU SAYISI
42 tesiste yaklaşık 15 gün boyunca düzenlenecek müsabakalarda 19 bin sporcunun 33 dalda mücadele edeceği bildirilirken bu sayı, Olimpiyat Oyunları tarihindeki en yüksek sayı oldu.