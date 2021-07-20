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Beşiktaş ve Galatasaray arasında prestij savaşı! Kazanan kim olacak? Flaş gelişme

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, transfer konusunda iki büyük kulübü karşı karşıya getirdi. Galatasaray, siyah beyazlı yönetimin teklifinden daha iyi bir teklifte bulundu. Süreç içinde her iki takıma da göz kırpan Cezayirli oyuncu, özellikle Beşiktaşlı taraftarlardan tepki gördü. Daha önce de defalarca kez Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyleyen Ghezzal'ın, Galatasaray'la anlaşmaya yakın olması siyah beyazlı yönetimi rahatsız etti. Prestij savaşına dönüşen Ghezzal transferinde kazanan kim olacak? İşte ayrıntılar....

Giriş Tarihi: 20.07.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 10:33
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Beşiktaş ve Galatasaray arasında prestij savaşı! Kazanan kim olacak? Flaş gelişme

Kiralık oynadığı Beşiktaş 'ı şampiyonluğa taşıyan Rachid Ghezzal, transfer döneminde Türkiye'nin iki büyük kulübünü birbirine düşürdü.

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Beşiktaş ve Galatasaray arasında prestij savaşı! Kazanan kim olacak? Flaş gelişme

Bonservisi Leicester City'de bulunan Cezayirli yıldız, Galatasaray 'ın radarına girerken, menajeri vasıtasıyla her iki tarafla da masaya oturdu. Şu sıralarda hem İngiliz kulübü hem de oyuncu, gelen teklifleri değerlendiriyor.

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Beşiktaş ve Galatasaray arasında prestij savaşı! Kazanan kim olacak? Flaş gelişme

Her ne kadar Cim Bom'un devrede olmasına Siyah-Beyazlılar tepki gösterse de, 29 yaşındaki futbolcu Florya'ya bir adım daha yakın görünüyor. İşte transfer savaşındaki son durum:

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Beşiktaş ve Galatasaray arasında prestij savaşı! Kazanan kim olacak? Flaş gelişme

Bonserviste anlaştılar

Galatasaray ve birkaç Arap kulübü, 4 milyon Euro bonservisi peşin ödeyeceğini Leicester'a bildirdi. Beşiktaş bu parayı taksitle ödemek istiyor.

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Beşiktaş ve Galatasaray arasında prestij savaşı! Kazanan kim olacak? Flaş gelişme

YILLIK MAAŞ TEKLİFLERİ

Galatasaray, 2.6 milyon euro garanti maaş, artı 200 bin euro bonus önerisinde bulundu. Beşiktaş 1.8 milyon euro garanti maaş, artı 700 bin Euro bonus teklif etti.