Beşiktaş ve Galatasaray arasında prestij savaşı! Kazanan kim olacak? Flaş gelişme

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, transfer konusunda iki büyük kulübü karşı karşıya getirdi. Galatasaray, siyah beyazlı yönetimin teklifinden daha iyi bir teklifte bulundu. Süreç içinde her iki takıma da göz kırpan Cezayirli oyuncu, özellikle Beşiktaşlı taraftarlardan tepki gördü. Daha önce de defalarca kez Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyleyen Ghezzal'ın, Galatasaray'la anlaşmaya yakın olması siyah beyazlı yönetimi rahatsız etti. Prestij savaşına dönüşen Ghezzal transferinde kazanan kim olacak? İşte ayrıntılar....

Giriş Tarihi: 20.07.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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