Vincenzo Montella kararını verdi! Almanya ve Galler maçı öncesi A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! İşte listedeki yıldızlar...

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın Almanya ve Galler'le oynayacağı maçların aday kadrosunu duyurdu. Millilerimiz, milli arada Almanya ile 21 Kasım'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak özel maçta karşı karşıya gelecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan milli takım, elemelerdeki son maçında ise Galler'le karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'ni bu maçın ardından tamamlayacak. İşte A Montella'nın A Milli Takım aday kadrosu...