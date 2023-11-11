Okan Buruk’tan Icardi kararı! İşte Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

7. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor, bugüne kadar 1'i hükmen olmak üzere Süper Lig'de 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti.