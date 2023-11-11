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Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in ilk 11 haftasında 31 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Bayern Münih maçı dönüşü liderliğini korumak için Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Lider Galatasaray, kazanarak 10 maçlık serisini de sürdürmek isterken; zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte eksik bulunmuyor. Oyuncularını maç öncesi uyaran Okan Buruk'un kafasındaki 11'i netleştirdiği öğrenildi. İşte Hatayspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 11.11.2023 09:09
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Okan Buruk’tan Icardi kararı! İşte Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray 11 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak.

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Okan Buruk’tan Icardi kararı! İşte Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Ligde geride kalan haftalarda 11 galibiyet, 1 beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, 31 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

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Okan Buruk’tan Icardi kararı! İşte Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray'ın rakibi Hatayspor ise 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor.

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Okan Buruk’tan Icardi kararı! İşte Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

7. RANDEVU
Galatasaray ile Hatayspor, bugüne kadar 1'i hükmen olmak üzere Süper Lig'de 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti.

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Okan Buruk’tan Icardi kararı! İşte Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 4-0 galip ayrılırken, ikinci yarıdaki maç deprem felaketi nedeniyle Hatay'ın ligden çekilmesinden dolayı oynanmadı ve sarı-kırmızılılar 3-0 hükmen galip sayıldı.