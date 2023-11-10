10 Kasım 2023, Cuma
İsmail Kartal'dan Adana Demirspor maçında beklenmeyen tercih! Stoperde kim oynayacak?
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak olan Fenerbahçe'de gözler sakatlardan gelecek haberlere dönerken, İsmail Kartal'ın kadroya farklı dokunuşlar yapacağı öğrenildi. Kartal'ın stoperde Trabzonspor maçında sarı-lacivertli taraftarlarca protesto edilen Samet Akaydin'a, kanatta ise sakatlıktan dönen Cengiz Ünder'e forma vereceği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 10.11.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 15:00
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