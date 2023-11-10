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Haberler Galeri İsmail Kartal'dan Adana Demirspor maçında beklenmeyen tercih! Stoperde kim oynayacak?

İsmail Kartal'dan Adana Demirspor maçında beklenmeyen tercih! Stoperde kim oynayacak?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak olan Fenerbahçe'de gözler sakatlardan gelecek haberlere dönerken, İsmail Kartal'ın kadroya farklı dokunuşlar yapacağı öğrenildi. Kartal'ın stoperde Trabzonspor maçında sarı-lacivertli taraftarlarca protesto edilen Samet Akaydin'a, kanatta ise sakatlıktan dönen Cengiz Ünder'e forma vereceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 10.11.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 15:00
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İsmail Kartal’dan Adana Demirspor maçında beklenmeyen tercih! Stoperde kim oynayacak?

UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Ludogorets'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, hafta sonu kritik bir lig maçına çıkacak.

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İsmail Kartal’dan Adana Demirspor maçında beklenmeyen tercih! Stoperde kim oynayacak?

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a sahasında mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

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İsmail Kartal’dan Adana Demirspor maçında beklenmeyen tercih! Stoperde kim oynayacak?

Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, sürpriz bir kadro tercihi gerçekleştirmeyi planlıyor. İşte ayrıntılar...

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İsmail Kartal’dan Adana Demirspor maçında beklenmeyen tercih! Stoperde kim oynayacak?

Bu sezon sakatlık yüzünden Fenerbahçe'de 9 maç kaçıran Cengiz Ünder Adana Demirspor maçıyla sarı lacivertli formaya dönecek.

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İsmail Kartal’dan Adana Demirspor maçında beklenmeyen tercih! Stoperde kim oynayacak?

Antalyaspor maçında sol arka adalesinde 2. derece yırtık oluşması nedeniyle formasından uzak kalan Cengiz, önceki hafta oynanan Pendik maçında sahalara dönmek isterken son antrenmanda ağrı hissedince kadrodan çıkarıldı.