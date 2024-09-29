29 Eylül 2024, Pazar
Victor Osimhen'in golü İtalya'da gündem oldu! Napoli taraftarını çılgına döndüren hareket
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile mücadele etti. Karşılaşmada 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibin puan kaybının yanı sıra en çok konuşulan isim Victor Osimhen oldu. Napoli'den kiralanan yıldız oyuncu İtalya'da manşetleri süsledi. Öte yandan Napoli taraftaları ise Osimhen'in attığı goldeki sevincine çok sinirlendi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.09.2024 22:05 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 22:11