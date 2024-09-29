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Victor Osimhen'in golü İtalya'da gündem oldu! Napoli taraftarını çılgına döndüren hareket

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile mücadele etti. Karşılaşmada 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibin puan kaybının yanı sıra en çok konuşulan isim Victor Osimhen oldu. Napoli'den kiralanan yıldız oyuncu İtalya'da manşetleri süsledi. Öte yandan Napoli taraftaları ise Osimhen'in attığı goldeki sevincine çok sinirlendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.09.2024 22:05 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 22:11
Victor Osimhen’in golü İtalya’da gündem oldu! Napoli taraftarını çılgına döndüren hareket

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması, 3-3 sonra erdi.

Victor Osimhen’in golü İtalya’da gündem oldu! Napoli taraftarını çılgına döndüren hareket

OSIMHEN İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Victor Osimhen’in golü İtalya’da gündem oldu! Napoli taraftarını çılgına döndüren hareket

25 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa karşısında 20. dakikada gol perdesini açarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Victor Osimhen’in golü İtalya’da gündem oldu! Napoli taraftarını çılgına döndüren hareket

Osimhen, golden sonra sağ elini kalbinin üzerine koyarak kulübün efsanelerinden Metin Oktay ile özdeşleşen selamı verdi.

Victor Osimhen’in golü İtalya’da gündem oldu! Napoli taraftarını çılgına döndüren hareket

"SONUNDA"

Daha önce iki pozisyonda son vuruşu yapmasına rağmen gollerin farklı isimlere yazılması nedeniyle sevinçleri yarıda kalan yıldız santrfor, İngilizce "Sonunda" yazan formayı taraftara gösterdi.