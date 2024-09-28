Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? 28 Eylül Galatasaray maç sonucu

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile mücedele etti. Dram dolu bir mücadeleye sahne olan maçta, ev sahibi ekip 3-3'lük sonuçla sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Taraftarlar, maç boyunca yüksek tempolu bir performansa tanıklık ederken, her iki takım da önemli fırsatlar yakaladı.