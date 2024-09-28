28 Eylül 2024, Cumartesi
Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? 28 Eylül Galatasaray maç sonucu
Süper Lig'de 6'da 6 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 7. haftada kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelede de kazanarak 7'de 7 yapmak istiyordu. Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile evinde oynadığı mücadelede 3-3 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı.
Giriş Tarihi: 28.09.2024 21:06 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:15