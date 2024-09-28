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Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? 28 Eylül Galatasaray maç sonucu

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 7. haftada kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelede de kazanarak 7'de 7 yapmak istiyordu. Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile evinde oynadığı mücadelede 3-3 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.09.2024 21:06 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:15
Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? 28 Eylül Galatasaray maç sonucu

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile mücedele etti. Dram dolu bir mücadeleye sahne olan maçta, ev sahibi ekip 3-3'lük sonuçla sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Taraftarlar, maç boyunca yüksek tempolu bir performansa tanıklık ederken, her iki takım da önemli fırsatlar yakaladı.

Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? 28 Eylül Galatasaray maç sonucu

İlk Yarıda Galatasaray Fırtınası

Galatasaray, maçın ilk yarısında baskın bir performans sergileyerek, 20. dakikada Victor Osimhen ve 34. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle 3-1 öne geçti. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 44. dakikada Fall ile bulması, devreyi 3-1'lik skorla kapatmasına yol açtı.

Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? 28 Eylül Galatasaray maç sonucu

Dramatik İkinci Yarı

İkinci yarıda ise olaylar hızlandı. Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü, Kasımpaşa'nın Hajradinovic'in penaltıdan attığı golle 3-2'ye gelmesiyle sarsıldı. Kasımpaşa, 90+5. dakikada Da Costa'nın vuruşuyla eşitliği sağladı. Bu gol, maçta son anların ne kadar heyecan dolu geçtiğini gözler önüne serdi.

Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? 28 Eylül Galatasaray maç sonucu

Gözden Kaçmayan Anlar

Maç boyunca Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Kasımpaşa'nın kornerlerinde yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekti. Ayrıca, VAR tarafından iptal edilen bir penaltı pozisyonu da karşılaşmanın gidişatını etkileyen önemli anlardan biriydi.