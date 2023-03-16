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Haberler Galeri Ülke puanı sıralaması GÜNCEL DURUM 2023 | Türkiye UEFA listesinde kaçıncı sırada, puanı nasıl değişti? Fenerbahçe, Sivasspor...

Ülke puanı sıralaması GÜNCEL DURUM 2023 | Türkiye UEFA listesinde kaçıncı sırada, puanı nasıl değişti? Fenerbahçe, Sivasspor...

UEFA ülke sıralaması açısından kritik bir gece yaşandı. Sahasında Sevilla ekibini ağırlayan Fenerbahçe maç sonucuyla birlikte güncel sıralama araştırılan konular arasında yerini aldı. 15 Mart akşamı Gent ile mücadele eden Başakşehir, sahadan 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa defterini kapattı. Peki UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç, yeri değişti mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 22:30
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Ülke puanı sıralaması GÜNCEL DURUM 2023 | Türkiye UEFA listesinde kaçıncı sırada, puanı nasıl değişti? Fenerbahçe, Sivasspor...

UEFA ülke puan sıralaması merak ediliyor. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden üç takımımız Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, bu hafta çok kritik üç müsabakaya çıkıyor! Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, sahadan 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa defterini kapattı. Peki ülke puan sıralaması son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

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Ülke puanı sıralaması GÜNCEL DURUM 2023 | Türkiye UEFA listesinde kaçıncı sırada, puanı nasıl değişti? Fenerbahçe, Sivasspor...

3 KRİTİK MAÇ!

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türk futbolu, kritik bir gece daha yaşayacak. Sıralama kurallarına göre, sezonu ilk 11 ülke arasında tamamlarsak, 2024- 25'te Süper Lig şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanacak.

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Ülke puanı sıralaması GÜNCEL DURUM 2023 | Türkiye UEFA listesinde kaçıncı sırada, puanı nasıl değişti? Fenerbahçe, Sivasspor...

Sıralamada önümüzde yer alan Sırbistan ve Avusturya'nın Avrupa kupalarında temsilcisi kalmadı ve bu bizim açımızdan büyük bir avantaj.

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Ülke puanı sıralaması GÜNCEL DURUM 2023 | Türkiye UEFA listesinde kaçıncı sırada, puanı nasıl değişti? Fenerbahçe, Sivasspor...

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Sevilla ile 2-0'ın rövanşına çıkacak. Konferans Ligi'nde ise, diğer bir temsilcimiz Sivasspor, evinde Fiorentina ile 1-0'ın rövanşında tur bileti için mücadele edecek.

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Ülke puanı sıralaması GÜNCEL DURUM 2023 | Türkiye UEFA listesinde kaçıncı sırada, puanı nasıl değişti? Fenerbahçe, Sivasspor...

KANARYA ÇEYREK FİNALE YÜKSELMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında La Liga'da kötü günler geçiren Sevilla karşısında avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkmıştı. İspanya'da oynanan mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe birçok gol fırsatlarından yararlananmamıştı. O maçta ev sahibi ekip, Jordan ve Lamena'nın bulduğu gollerle temsilcimizi 2-0 mağlup etti. Deplasmanda yara alan Kanarya, bu akşam evinde oynayacağı ikinci maçta taraftarının da desteğiyle rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyor.