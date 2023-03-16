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Ülke puanı sıralaması GÜNCEL DURUM 2023 | Türkiye UEFA listesinde kaçıncı sırada, puanı nasıl değişti? Fenerbahçe, Sivasspor...
UEFA ülke sıralaması açısından kritik bir gece yaşandı. Sahasında Sevilla ekibini ağırlayan Fenerbahçe maç sonucuyla birlikte güncel sıralama araştırılan konular arasında yerini aldı. 15 Mart akşamı Gent ile mücadele eden Başakşehir, sahadan 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa defterini kapattı. Peki UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç, yeri değişti mi?