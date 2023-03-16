Ülke puanı sıralaması GÜNCEL DURUM 2023 | Türkiye UEFA listesinde kaçıncı sırada, puanı nasıl değişti? Fenerbahçe, Sivasspor...

UEFA ülke puan sıralaması merak ediliyor. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden üç takımımız Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, bu hafta çok kritik üç müsabakaya çıkıyor! Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, sahadan 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa defterini kapattı. Peki ülke puan sıralaması son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?