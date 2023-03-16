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Haberler Galeri Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı | Jorge Jesus'un tur için planı belli oldu! Kanarya'da ilk 11 sil baştan

Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı | Jorge Jesus'un tur için planı belli oldu! Kanarya'da ilk 11 sil baştan

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda aldığı 2-0'lık mağlubiyetin rövanşında Sevilla'yı konuk ediyor. Jorge Jesus'un öğrencileri çeyrek finale çıkmak için sahada. Karşılaşma öncesi ise sarı lacivertlilerin nasıl bir ilk 11'le mücadele edeceği büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.03.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:41
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Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı | Jorge Jesus’un tur için planı belli oldu! Kanarya’da ilk 11 sil baştan
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek. Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.
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Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı | Jorge Jesus’un tur için planı belli oldu! Kanarya’da ilk 11 sil baştan

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider bitirdi.

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Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı | Jorge Jesus’un tur için planı belli oldu! Kanarya’da ilk 11 sil baştan
Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla ise Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
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Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı | Jorge Jesus’un tur için planı belli oldu! Kanarya’da ilk 11 sil baştan

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak.

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Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı | Jorge Jesus’un tur için planı belli oldu! Kanarya’da ilk 11 sil baştan

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.