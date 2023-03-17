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Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası "kıyamet" koptu! Spor yazarlarından yaylım ateşi: Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı Kadıköy'de ağırladı. İlk maçı İspanya'da 2-0 kaybeden temsilcimiz, rövanşta maçın başından itibaren üstün oynayıp ilk yarının sonlarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçse de turu getirecek golleri atamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Spor yazarları sarı lacivertli o isimleri hedef alarak "Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:07Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:13