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Haberler Galeri Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası "kıyamet" koptu! Spor yazarlarından yaylım ateşi: Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok

Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası "kıyamet" koptu! Spor yazarlarından yaylım ateşi: Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı Kadıköy'de ağırladı. İlk maçı İspanya'da 2-0 kaybeden temsilcimiz, rövanşta maçın başından itibaren üstün oynayıp ilk yarının sonlarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçse de turu getirecek golleri atamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Spor yazarları sarı lacivertli o isimleri hedef alarak "Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:13
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Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası kıyamet koptu! Spor yazarlarından yaylım ateşi: Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı Kadıköy'de ağırladı. İlk maçı İspanya'da 2-0 kaybeden temsilcimiz, rövanşta maçın başından itibaren üstün oynayıp ilk yarının sonlarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçse de turu getirecek golleri atamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Kritik mücadeleyi değerlendiren spor yazarları, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası kıyamet koptu! Spor yazarlarından yaylım ateşi: Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, 2-0'ın rövaşında İspanyol devi Sevilla'yı Ülker Stadı'nda konuk etti.
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Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası kıyamet koptu! Spor yazarlarından yaylım ateşi: Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok
Mücadeleyi baştan sona üstün götüren temsilcimiz, Valencia'nın ayağından bulduğu penaltı golüyle öne geçse de karşılaşmayı uzatacak ya da turu getirecek diğer golleri bulamadı ve sahadan 1-0 galip ayrılmasına karşın UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
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Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası kıyamet koptu! Spor yazarlarından yaylım ateşi: Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok

İşte yazarların görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: JESUS'UN İLGİNÇ TERCİHLERİ

Fenerbahçe, taraftarının müthiş desteğiyle çok hırslı ve tempolu bir ilk yarı sergiledi. Ancak bu baskılı oyun üretkenliğe dönüşmüyordu. Bunun en önemli nedeni Sevilla'nın savunma ağırlıklı futboluydu. Takım halinde topun arkasına geçerek uyguladıkları tek blokluk kompakt futbol, pozisyon bulmayı çok güçleştiriyordu. Bu yarıdaki en önemli artı gol ararken rakibe pozisyon verilmeyişiydi. Devrenin sonunda penaltıyla çok kritik anda skor avantajı elde edildi.

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Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası kıyamet koptu! Spor yazarlarından yaylım ateşi: Bir daha gelmeyin, 1 kuruş faydanız yok
İkinci yarıya da hırslı ve etkili bir başlangıç yapıldı. Ama kale arkası tribünlerinden atılan yabancı maddelerle oyunun uzun süre durması takımın motivasyonunu olumsuz etkiledi. Tabii bu arada ilerleyen bölümde takımda doğal olarak yorgunluk başladı. Buna rağmen seyircinin maçı bırakmaması takımı yine son bölümde ateşledi. Baskı kuruldu ancak ataklar organize değildi, kalabalık savunma arasında yüksek toplara döndü. Çok net pozisyonlar olmasa da heyecan dolu tehlikeler gelişti. Bu arada Samet, bir ortada kafa vuruşuyla gole yaklaştı ama olmadı. Sonuçta da ne yazık ki tek farklı gal-i biyet ve futbolcuların iyi niyetli mücadeleleri maçı uzatmaya götürmeye yetmedi.