UEFA ülke puanında son durum! Türkiye Avrupa’ya çivi çaktı

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki performanslarına göre değişiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadelesiyle Türkiye'nin sıralaması sporseverler tarafından merak ediliyor. Son durum ve güncel UEFA ülke puanı sıralaması için bugün oynanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarının ardından netlik kazandı. İşte son güncel sıralama...