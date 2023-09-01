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UEFA ülke puanında son durum! Türkiye Avrupa’ya çivi çaktı

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki performanslarına göre değişiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadelesiyle Türkiye'nin sıralaması sporseverler tarafından merak ediliyor. Son durum ve güncel UEFA ülke puanı sıralaması için bugün oynanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarının ardından netlik kazandı. İşte son güncel sıralama...

Giriş Tarihi: 01.09.2023 00:45 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 00:55
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UEFA ülke puanında son durum! Türkiye Avrupa’ya çivi çaktı

UEFA ülke puanı sıralaması son durum 2023 futbolseverler tarafından sorgulanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Molde'yi 2-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başarmıştı.

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UEFA ülke puanında son durum! Türkiye Avrupa’ya çivi çaktı

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise maçlarını kazanarak gruplara yükseldi.

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UEFA ülke puanında son durum! Türkiye Avrupa’ya çivi çaktı

FENERBAHÇE RAHAT TURLADI!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda Hollanda ekibi Twente'yi eleyen Fenerbahçe, gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-lacivertliler elemelerde oynadığı 6 maçı da kazanmayı başardı.

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UEFA ülke puanında son durum! Türkiye Avrupa’ya çivi çaktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Twente ile deplasmanda karşılaştı. İlk maçta Kadıköy'de alınan 5-1'lik avantajla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçta da sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 72. dakikada penaltıdan Edin Dzeko'nun ayağından geldi.

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UEFA ülke puanında son durum! Türkiye Avrupa’ya çivi çaktı

KARTAL AVRUPA SEMALARINDA

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i sahasında 1-0 mağlup ederek gruplara yükseldi.