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Haberler Galeri Twente-Fenerbahçe | Beşiktaş-Dinamo Kiev | Adana Demirspor-Genk | UEFA Konferans Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda? İşte sürpriz ilk 11'ler

Twente-Fenerbahçe | Beşiktaş-Dinamo Kiev | Adana Demirspor-Genk | UEFA Konferans Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda? İşte sürpriz ilk 11'ler

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu akşam UEFA Konferans Ligi'ne kalmak için büyük bir mücadele verecek. Türk futbolunun geleceği açısından hayati öneme sahip karşılaşmalar öncesi tecrübeli hocalar ilk 11'lerine son şeklini verdi. Peki Twente-Fenerbahçe | Beşiktaş-Dinamo Kiev | Adana Demirspor-Genk maçları saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 31.08.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 09:57
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Twente-Fenerbahçe | Beşiktaş-Dinamo Kiev | Adana Demirspor-Genk | UEFA Konferans Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda? İşte sürpriz ilk 11’ler
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe, gruplara kalmak için sahaya çıkacak. İşte tüm detaylar...
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Twente-Fenerbahçe | Beşiktaş-Dinamo Kiev | Adana Demirspor-Genk | UEFA Konferans Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda? İşte sürpriz ilk 11’ler

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

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Twente-Fenerbahçe | Beşiktaş-Dinamo Kiev | Adana Demirspor-Genk | UEFA Konferans Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda? İşte sürpriz ilk 11’ler
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.
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Twente-Fenerbahçe | Beşiktaş-Dinamo Kiev | Adana Demirspor-Genk | UEFA Konferans Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda? İşte sürpriz ilk 11’ler
Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.
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Twente-Fenerbahçe | Beşiktaş-Dinamo Kiev | Adana Demirspor-Genk | UEFA Konferans Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda? İşte sürpriz ilk 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Belhanda, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Ndiaye

Genk: Vandervoordt, McKenzie, Aliu, Munoz, Fadera, Sor, Hrosovsky, Kayembe, Galarza, Bilal, Arokodare