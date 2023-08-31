Twente-Fenerbahçe | Beşiktaş-Dinamo Kiev | Adana Demirspor-Genk | UEFA Konferans Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda? İşte sürpriz ilk 11'ler

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu akşam UEFA Konferans Ligi'ne kalmak için büyük bir mücadele verecek. Türk futbolunun geleceği açısından hayati öneme sahip karşılaşmalar öncesi tecrübeli hocalar ilk 11'lerine son şeklini verdi. Peki Twente-Fenerbahçe | Beşiktaş-Dinamo Kiev | Adana Demirspor-Genk maçları saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 31.08.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 09:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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