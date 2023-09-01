01 Eylül 2023, Cuma
Galatasaray bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Transferde kritik 48 saat... İşte o liste
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da tüm gözler orta sahaya yapılacak transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi için verilecek kadro listesini 4 Eylül'e kadar bildirme zorunluluğu bulunan sarı-kırmızılı ekibin önündeki 48 saatlik kritik süre başladı. Transfer için listede 3 ana hedef belirleyen sarı-kırmızılı ekip, alternatifleri de hazırladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.09.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 10:16
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