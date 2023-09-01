01 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Transferde kritik 48 saat... İşte o liste

Galatasaray bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Transferde kritik 48 saat... İşte o liste

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da tüm gözler orta sahaya yapılacak transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi için verilecek kadro listesini 4 Eylül'e kadar bildirme zorunluluğu bulunan sarı-kırmızılı ekibin önündeki 48 saatlik kritik süre başladı. Transfer için listede 3 ana hedef belirleyen sarı-kırmızılı ekip, alternatifleri de hazırladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.09.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 10:16
  • 1
  • 12
Galatasaray bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Transferde kritik 48 saat... İşte o liste

Ses getiren transferler yapan Galatasaray'da gözler orta alana yapılacak takviyeye çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Galatasaray bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Transferde kritik 48 saat... İşte o liste

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştıran Cimbom'u çok kritik bir 48 saat bekliyor.

  • 3
  • 12
Galatasaray bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Transferde kritik 48 saat... İşte o liste

ÖNCELİKLİ İSİM NDOMBELE
Takvim'in haberine göre; Geniş bir transfer listesine sahip olan Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen ve İtalyan kulüplerinin listesindeki Tanguy Ndombele'yi öncelikli tutuyor.

  • 4
  • 12
Galatasaray bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Transferde kritik 48 saat... İşte o liste

15-20 milyon Euro civarında maliyeti bulunan Kongo asıllı Fransız oyuncunun önceliği ise Serie A.

  • 5
  • 12
Galatasaray bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Transferde kritik 48 saat... İşte o liste

İtalya'da yaz transfer dönemi bugün kapanacak.