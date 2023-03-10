UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada? Hesaplar değişti | Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım için...
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ile Sivasspor sahaya çıktı. Ancak kritik gecede hiçbir temsilcimiz galip gelemedi. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. 2024-25 sezonunda Süper Lig şampiyonunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılabilmesi için UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10'da tamamlamamız gerekiyor.
Giriş Tarihi: 10.03.2023
09:40 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
10:27
UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türk futbolu, kritik bir gece yaşandı... İki sezon sonraki Avrupa Kupaları'na katılımımızı ilgilendiren 2022-23 sezonunda an itibarıyla 31.500 puanla 12. sırada geceye başladık. Hedef; ilk 10'a girmek ve 2024- 25'te Süper Lig şampiyonumuzun Devler Ligi'ne direkt katılmasını sağlamak. Hemen üstümüzdeki 32.375 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı 10. Avusturya'nın Avrupa'da artık temsilcisi kalmadı ancak temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Sivasspor mağlubiyet, Başakşehir ise beraberlikle geceyi noktaladı.
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AVANTAJLI SKOR ALAMADIK
Üç temsilcimiz de dün gece sahaya çıktı. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sevilla, Konferans Ligi'nde Sivasspor, Fiorentina ve aynı organizasyonda Başakşehir, Gent deplasmanlarında tur için avantajlı bir skor aradı ancak istediğimiz sonuçlar gelmedi.
FENERBAHÇE, SEVILLA DEPLASMANINDA KAYIP
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla'ya konuk oldu. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sevilla 2-0 kazandı. Karşılaşmada birçok net gol pozisyona giren Fenerbahçe, yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Avrupa Ligi'ni 6 kupayla en çok kazanan takım olan Sevilla'ya galibiyeti getiren goller 56. dakikada Joan Jordan ve 85. dakikada Erik Lamela'dan geldi. Fenerbahçe, 16 Mart Perşembe günü rövanş maçında sahasında konuk edeceği Sevilla karşısında tur arayacak.
BAŞAKŞEHİR BERABERLİKLE DÖNÜYOR
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda temsilcilerimizden Başakşehir, deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu'nun ekibi, 16. dakikada Stefano Okaka'nın golüyle deplasmanda öne geçmeyi başardı. Ev sahibi ekip, 35. dakikada Gift Orban ile skoru eşitledi. Yoğun yağış altında oynanan mücadelenin ikinci yarısında zemin çok ağırlaştı ve sağlıklı Futbol oynama imkanının azaldığı sahada Başakşehir, Deniz Türüç ile önemli bir şansı değerlendiremediği mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Başakşehir, tur adına 15 Mart Perşembe günü rakibini İstanbul'da ağırlayacak.
SİVASSPOR, FIORENTINA'YI YIKAMADI
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, İtalyan rakibi Fiorentina'yı yıkamadı. Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadelede ilk yarı Fiorentina'nın üstün futboluyla geçilmesine rağmen iki takım soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Fiorentina, 692da Arthur Cabral'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son anlarında beraberlik şanslarını yakalayan Sivasspor'un çabası yetersiz kalınca mücadele bu skorla sona erdi. Sivasspor'a Max Gradel 90+4'te kırmızı kart gördü ve rövanş mücadelesinde cezalı duruma düştü. İki ekip, 16 Mart'ta Sivas'ta oynanacak rövanş mücadelesinde tekrar bir araya gelecek.