UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada? Hesaplar değişti | Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım için...

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ile Sivasspor sahaya çıktı. Ancak kritik gecede hiçbir temsilcimiz galip gelemedi. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. 2024-25 sezonunda Süper Lig şampiyonunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılabilmesi için UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10'da tamamlamamız gerekiyor.

Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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