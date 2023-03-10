Sevilla - Fenerbahçe maçında hedef Jorge Jesus! İşte usta kalemlerin analizleri

İnanın Fenerbahçe Sevilla'dan çok daha iyi bir takım. Hem Samet'i hem de Serdar Aziz'i ilk 11'e koymak iyi bir analiz yapılmadığının göstergesi!

Eğer doğru bir çalışma yapılsaydı bu Fenerbahçe bu Sevilla'yı her türlü yenerdi.