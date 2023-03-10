10 Mart 2023, Cuma
Sevilla - Fenerbahçe maçında hedef Jorge Jesus! İşte usta kalemlerin analizleri
Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Birçok pozisyondan faydalanamayan sarı lacivertliler, İspanyol ekibine 2-0 mağlup oldu. Sevilla-Fenerbahçe mücadelesi spor basınında geniş yer bulurken, Jorge Jesus eleştirilerin hedefi oldu. İşte usta kalemlerin Sevilla-Fenerbahçe maçı değerlendirmeleri...
Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:55
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