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Sevilla - Fenerbahçe maçında hedef Jorge Jesus! İşte usta kalemlerin analizleri

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Birçok pozisyondan faydalanamayan sarı lacivertliler, İspanyol ekibine 2-0 mağlup oldu. Sevilla-Fenerbahçe mücadelesi spor basınında geniş yer bulurken, Jorge Jesus eleştirilerin hedefi oldu. İşte usta kalemlerin Sevilla-Fenerbahçe maçı değerlendirmeleri...

Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:55
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Sevilla - Fenerbahçe maçında hedef Jorge Jesus! İşte usta kalemlerin analizleri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 2-0 mağlup oldu. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

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Sevilla - Fenerbahçe maçında hedef Jorge Jesus! İşte usta kalemlerin analizleri

EMRE BOL - BIRAK!

Sevilla'nın isminden, takımda oynayan yıldızların isminden korkmasak ortaya farklı bir skor çıkardı. Bu rakibe karşı deplasmanda dahi geride oynamanın gereği yoktu.

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Sevilla - Fenerbahçe maçında hedef Jorge Jesus! İşte usta kalemlerin analizleri

İnanın Fenerbahçe Sevilla'dan çok daha iyi bir takım. Hem Samet'i hem de Serdar Aziz'i ilk 11'e koymak iyi bir analiz yapılmadığının göstergesi!

Eğer doğru bir çalışma yapılsaydı bu Fenerbahçe bu Sevilla'yı her türlü yenerdi.

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Sevilla - Fenerbahçe maçında hedef Jorge Jesus! İşte usta kalemlerin analizleri

Eski günlerinden çok uzakta; "içi geçmiş yıldızlarla" dolu Sevilla'ya karşı, "korkak bir takımla" sahaya çıkan Jesus umarım ikinci maçta aynı hataları yapmaz.

Gereksiz yere bu kadar kendi sahasına çekilen ve defansif bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler saçma bir şekilde turu ikinci maça bıraktı. Bu maç kesinlikle Jesus'a yazar!

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Sevilla - Fenerbahçe maçında hedef Jorge Jesus! İşte usta kalemlerin analizleri

Fenerbahçe İrfan Can'ı neden aldı? 8 numara performansından dolayı… Peki İrfan nerede oynuyor? Ne yazık ki sağ kanada hapsedildi!

Maçın 87 dakikasını yürüye yürüye oynayan İrfan'ın yerine Arda'yı almak korkaklığın babasıdır!