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Jorge Jesus galibiyet şifresini çözdü! O isim 11'e dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla karşısındaki ilk 11'i

UEFA Avrupa Kupası son 16 turuna adını yazdıran Fenerbahçe, bugün kupanın gediklisi olan İspanyol devi Sevilla ile karşılaşacak. Sarı lacivertli takımın hocası Jesus, ilk 11'ine son şeklini verdi. Kanarya'nın turda avantajlı skoru almak için sahadaki planı hazır. İşte Jesus ve öğrencilerinin zorlu sınavı...

Giriş Tarihi: 09.03.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 10:13
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Jorge Jesus galibiyet şifresini çözdü! O isim 11’e dönüyor! İşte Fenerbahçe’nin Sevilla karşısındaki ilk 11’i
Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puanla lider bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde adını Son 16 Turu'na yazdıran Fenerbahçe, ilk maçında Sevilla ile kozlarını paylaşacak.
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Jorge Jesus galibiyet şifresini çözdü! O isim 11’e dönüyor! İşte Fenerbahçe’nin Sevilla karşısındaki ilk 11’i

FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK
Bugün Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak Sevilla-Fenerbahçe maçı Exxen'den naklen yayınlanacak. Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği 90 dakikanın sonucu şimdiden büyük merak konusu.

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Jorge Jesus galibiyet şifresini çözdü! O isim 11’e dönüyor! İşte Fenerbahçe’nin Sevilla karşısındaki ilk 11’i

4 AY SONRA YENİDEN AVRUPA SAHNESİNDE
Sarı-Lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi'nde müthiş bir performans sergiledi. Temsilcimiz, Rennes, AEK Larnaka ve Dinamo Kiev'in olduğu grubu 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak lider tamamladı. Böylece Play-Off oynamadan doğrudan son 16 turu vizesi aldı. Avrupa'da son maçını 3 Kasım'da Dinamo Kiev deplasmanında oynayan Fenerbahçe, yaklaşık 4 ay sonra yeniden Kupa 2'de sahaya çıkacak.

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Jorge Jesus galibiyet şifresini çözdü! O isim 11’e dönüyor! İşte Fenerbahçe’nin Sevilla karşısındaki ilk 11’i

TARİHİ OLAN BİR KARŞILAŞMA
Fenerbahçe, tarihinin en önemli Avrupa Kupası başarılarından birini Sevilla karşısında yaşadı. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. turunda Sevilla ile eşleşen Kanarya, Kadıköy'de 3-2 kazandı, İspanya'da aynı skorla kaybetti. Uzatmalarda gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Sarı-Lacivertliler, 3-2 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda ise Chelsea'ye elendi.

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Jorge Jesus galibiyet şifresini çözdü! O isim 11’e dönüyor! İşte Fenerbahçe’nin Sevilla karşısındaki ilk 11’i

SEVILLA BU SEZON NE YAPTI?
Kupa 2'yi 6 kez kazanan Sevilla, bu turnuvanın en başarılı takımı konumunda. İspanyol ekibi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Dortmund ve Kopenhag'ın yen aldığı grubu 5 puanla 3. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'nde Play-Off'una geçiş yaptı. Kırmızı-Beyazlılar, bu turda Hollanda ekibi PSV'yi sahasında 3-0 yendi, deplasmanda 2-0 kaybetmesine rağmen son 16 biletini aldı.