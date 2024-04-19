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Haberler Galeri UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Şampiyonlar Ligi için Türkiye'ye müjdeli haber! Resmen garantiledik...

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Şampiyonlar Ligi için Türkiye'ye müjdeli haber! Resmen garantiledik...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları heyecanı sona ererken Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe Yunan temsilcisi Olympiakos'a elendi. Bu kayıp sonrası Viktoria Plzen'in Avrupa kupalarına vedası sonrası Türkiye'yi sevindiren Şampiyonlar Ligi gelişmesi ortaya çıktı. Çekya'nın Avrupa kupalarında devam eden takımının kalmaması sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9'uncu sırada yer almayı garantiledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 09:19
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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Şampiyonlar Ligi için Türkiye’ye müjdeli haber! Resmen garantiledik...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları heyecanı sona erdi. Viktoria Plzen'in Avrupa kupalarına vedası sonrası Türkiye'yi sevindiren Şampiyonlar Ligi gelişmesi ortaya çıktı.

Çekya ekibi Viktoria Plzen'in Fiorentina'ya elenmesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri netlik kazandı. Çekya'nın Avrupa kupalarında devam eden takımının kalmaması sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9'uncu sırada yer almayı garantiledi.

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Şampiyonlar Ligi için Türkiye’ye müjdeli haber! Resmen garantiledik...

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan grup aşamasında yer alacak. Süper Lig'de gelecek sezonu 2'nci sırada tamamlayan takım ise 2 ön eleme turu oynayacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024 (İLK 10)

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Şampiyonlar Ligi için Türkiye’ye müjdeli haber! Resmen garantiledik...

1-İNGİLTERE 104.303

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Şampiyonlar Ligi için Türkiye’ye müjdeli haber! Resmen garantiledik...

2-İSPANYA 88,739

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Şampiyonlar Ligi için Türkiye’ye müjdeli haber! Resmen garantiledik...

3-İTALYA 88.712