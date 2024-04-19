UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Şampiyonlar Ligi için Türkiye'ye müjdeli haber! Resmen garantiledik...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları heyecanı sona ererken Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe Yunan temsilcisi Olympiakos'a elendi. Bu kayıp sonrası Viktoria Plzen'in Avrupa kupalarına vedası sonrası Türkiye'yi sevindiren Şampiyonlar Ligi gelişmesi ortaya çıktı. Çekya'nın Avrupa kupalarında devam eden takımının kalmaması sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9'uncu sırada yer almayı garantiledi. İşte detaylar...