Hedef Zirve! UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Türkiye’nin yeri değişecek mi?

Maçın sonucu, UEFA ülke puanı sıralamasını da etkileyecek. Ülkemizin sıralaması arttıkça Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısı da artıyor. Bu sebeple alınacak galibiyet ve puanlar büyük önem taşıyor. Peki, UEFA ülke puanında güncel durum ne?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024 (İLK 10)