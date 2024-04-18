18 Nisan 2024, Perşembe
Hedef Zirve! UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Türkiye’nin yeri değişecek mi?
Avrupa kupalarında Türk futbolunun gururu Fenerbahçe, bugün Olympiakos'u yenerek Çeyrek Final rövanşını kazanmak ve yarı finale yükselmek istiyor! İlk maçta 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarlarının da desteğiyle Olympiakos'u yenerek turu geçip Türk futboluna katkı sağlamak istiyor. Maç, UEFA ülke puanı sıralamasını da etkileyecek. İşte UEFA ülke puanı sıralaması 2024 güncel tablo!
Giriş Tarihi: 18.04.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 17:03
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