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Hedef Zirve! UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Türkiye’nin yeri değişecek mi?

Avrupa kupalarında Türk futbolunun gururu Fenerbahçe, bugün Olympiakos'u yenerek Çeyrek Final rövanşını kazanmak ve yarı finale yükselmek istiyor! İlk maçta 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarlarının da desteğiyle Olympiakos'u yenerek turu geçip Türk futboluna katkı sağlamak istiyor. Maç, UEFA ülke puanı sıralamasını da etkileyecek. İşte UEFA ülke puanı sıralaması 2024 güncel tablo!

Giriş Tarihi: 18.04.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 17:03
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Hedef Zirve! UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Türkiye’nin yeri değişecek mi?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında bugün Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'u ağırlayacak. İlk maçta 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu turu geçip yarı finale yükselmek için rövanşta galip gelmek zorunda.

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Hedef Zirve! UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Türkiye’nin yeri değişecek mi?

Maçın sonucu, UEFA ülke puanı sıralamasını da etkileyecek. Ülkemizin sıralaması arttıkça Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısı da artıyor. Bu sebeple alınacak galibiyet ve puanlar büyük önem taşıyor. Peki, UEFA ülke puanında güncel durum ne?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024 (İLK 10)

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Hedef Zirve! UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Türkiye’nin yeri değişecek mi?

1-İNGİLTERE 103,803

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Hedef Zirve! UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Türkiye’nin yeri değişecek mi?

2-İSPANYA 88,739

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Hedef Zirve! UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Türkiye’nin yeri değişecek mi?

3-İTALYA 87,712