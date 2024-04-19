19 Nisan 2024, Cuma
Fenerbahçe Olympiakos maçı | İsmail Kartal'a ağır sözler: Turu hediye etti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 3-2 yenildiği Olympiakos'u 1-0 yenmesine rağmen penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Fred'i oyundan alarak büyük bir hata yapan Kartal, rakibine skor üstünlüğünü kuramadı. Spor yazarları ise kendi evinde zayıf kalmış Yunan takımına da turu kaptıran Kartal'a ağır eleştiriler yöneltti.
Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 10:39
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