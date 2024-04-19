Fenerbahçe Olympiakos maçı | İsmail Kartal’a ağır sözler: Turu hediye etti

GÜRCAN BİLGİÇ - KULÜBESİ YETERSİZ KALDI

Tarihi bir maça çıktılar. 100 yılı geçen futbol tarihimizde 5. kez Avrupa'da yarı final şansı elimizdeydi. İsmail Kartal, "üç gün sonraki maç" demedi, en iyileri ile sahaya çıkardı takımını. Ama dişlilerde problem var, hem de en önemlisi Fred'de. Brezilyalı iyi gününde değildi.