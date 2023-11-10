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Haberler Galeri UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona erdi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets'e konuk olurken Beşiktaş sahasında Bodo Glimt ile karşılaştı. Maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da değişti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mağlubiyeti ülke puanını nasıl etkiledi? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum ve Türkiye'nin yeri...

Giriş Tarihi: 10.11.2023 01:32 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 01:44
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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

Bu sezon Avrupa'da ülkemizi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe olmak üzere 3 takımımız temsil ediyor..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 4. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu.

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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

Sarı kırmızılılar uzun süre oyun olarak önde götürdüğü mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı.

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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

Bu skorun ardından Galatasaray, haftayı ülke puanına katkı yapamadan kapatmış oldu.

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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım konumuna erişen Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets'e konuk oldu.