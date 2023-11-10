10 Kasım 2023, Cuma
Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a hayırlı olsun! Tarihin transfer operasyonunu başlattılar!
Galatasaray, Bayern Münih'e karşı yaşadığı mağlubiyete rağmen sergilediği etkileyici futbol ile dikkat çekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadele sonrasında transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, özellikle forvet hattına güçlü bir takviye yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin yıldız ismini transfer gündemine aldı. Bu gelişmelerle birlikte Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. İşte yüzyılın transferine ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 10:42
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