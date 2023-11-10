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Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a hayırlı olsun! Tarihin transfer operasyonunu başlattılar!

Galatasaray, Bayern Münih'e karşı yaşadığı mağlubiyete rağmen sergilediği etkileyici futbol ile dikkat çekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadele sonrasında transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, özellikle forvet hattına güçlü bir takviye yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin yıldız ismini transfer gündemine aldı. Bu gelişmelerle birlikte Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. İşte yüzyılın transferine ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 10:42
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Fenerbahçe’nin yıldızı Galatasaray’a hayırlı olsun! Tarihin transfer operasyonunu başlattılar! İcardi’nin yanına Bakambu yerine...

Galatasaray, Bayern Münih'e karşı yaşadığı mağlubiyete rağmen ortaya koyduğu etkileyici futbol ile dikkat çekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadele sonrasında transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, özellikle forvet hattına güçlü bir takviye yapma hedefi taşıyor. Galatasaray, bu kapsamda Fenerbahçe'nin yıldız sürpriz ismini de transfer gündemine aldı. Takımın gelecek dönemdeki güçlenme stratejisi, taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırırken transfer süreciyle ilgili gelecek gelişmeler heyecanla bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’nin yıldızı Galatasaray’a hayırlı olsun! Tarihin transfer operasyonunu başlattılar! İcardi’nin yanına Bakambu yerine...

BAYERN MÜNİH MAÇI VE SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e deplasmanda karşılaşan Galatasaray, zorlu mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Bayern Münih'in gollerini 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydederken, Sarı kırmızılı ekibin tek golü 90+3'te Bakambu'dan geldi. Grupta Bayern Münih liderliğini sürdürürken, Galatasaray 4 puanla 3. sırada yer aldı.

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Fenerbahçe’nin yıldızı Galatasaray’a hayırlı olsun! Tarihin transfer operasyonunu başlattılar! İcardi’nin yanına Bakambu yerine...

YÖNETİMİN HIZLI AKSİYONU

Maç sonuçlarına rağmen Galatasaray, gruptan çıkma şansını sürdürürken, transfer çalışmalarına odaklandı. Yönetim, devre arasında yapılacak takviyeler için harekete geçti. Teknik Direktör Okan Buruk'un detaylı bir rapor hazırlayarak yönetimle paylaştığı belirtilirken, bu rapor doğrultusunda resmi görüşmelere başlandı.

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Fenerbahçe’nin yıldızı Galatasaray’a hayırlı olsun! Tarihin transfer operasyonunu başlattılar! İcardi’nin yanına Bakambu yerine...

HEDEFLENEN 3 BÖLGE: FORVET, SOL BEK VE ORTA SAHA

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Galatasaray'ın ocak ayındaki transferlerinde öncelikli olarak forvet, sol bek ve orta saha bölgelerine takviye yapması bekleniyor. Özellikle Icardi'nin sakatlığı sonrasında forvet hattına güçlü bir alternatif arayan Buruk'un, transfer listesinde sürpriz bir isim bulunuyor.

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Fenerbahçe’nin yıldızı Galatasaray’a hayırlı olsun! Tarihin transfer operasyonunu başlattılar! İcardi’nin yanına Bakambu yerine...

İCARDİ'NİN BENZERİ GELİYOR!

Galatasaray'ın transfer gündeminde Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen Mergim Berisha olduğu iddia ediliyor. Sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki bu yetenekli forveti transfer etmek için nabız yokluyor. Berisha'nın fiziksel özellikleri, Icardi'ye benzemesi nedeniyle alternatif bir golcü olarak düşünülüyor.