Cimbom’da dev transfer iddiası! F.Bahçe’nin eski yıldızının peşine düşüldü

İddiaya göre, Galatasaray'da ocak ayında transfer yapılması beklenen 3 bölgenin olduğu öğrenildi. Bu bölgelerin forvet, sol bek ve orta saha olduğu bildirilirken yönetim devre arasında yapacağı takviyeler için elini hızlandırmış durumda.

F.BAHÇE'NİN ESKİ YILDIZININ PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Öte yandan yine iddiaya göre transfer için mercek altına alınan isimlerin arasında Fenerbahçe'nin eski yıldızı da yer aldı.