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Cimbom'da dev transfer iddiası! F.Bahçe'nin eski yıldızının peşine düşüldü
Sezona yeni transferleri ile hem ligde hem de Avrupa'da bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray, oynadığı futbolla adından söz ettirmeye devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir rapor hazırlayarak Fenerbahçe'nin eski yıldızına gözünü dikti. Hazırlanan rapor sonrası resmi görüşmelere başlanıldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.11.2023 17:34Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 17:37