09 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cimbom'da dev transfer iddiası! F.Bahçe'nin eski yıldızının peşine düşüldü

Cimbom'da dev transfer iddiası! F.Bahçe'nin eski yıldızının peşine düşüldü

Sezona yeni transferleri ile hem ligde hem de Avrupa'da bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray, oynadığı futbolla adından söz ettirmeye devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir rapor hazırlayarak Fenerbahçe'nin eski yıldızına gözünü dikti. Hazırlanan rapor sonrası resmi görüşmelere başlanıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.11.2023 17:34 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 17:37
  • 1
  • 17
Cimbom’da dev transfer iddiası! F.Bahçe’nin eski yıldızının peşine düşüldü

İddiaya göre, Galatasaray'da ocak ayında transfer yapılması beklenen 3 bölgenin olduğu öğrenildi. Bu bölgelerin forvet, sol bek ve orta saha olduğu bildirilirken yönetim devre arasında yapacağı takviyeler için elini hızlandırmış durumda.

F.BAHÇE'NİN ESKİ YILDIZININ PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Öte yandan yine iddiaya göre transfer için mercek altına alınan isimlerin arasında Fenerbahçe'nin eski yıldızı da yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Cimbom’da dev transfer iddiası! F.Bahçe’nin eski yıldızının peşine düşüldü

CİMBOM BEKLEDİĞİNİ ALAMADI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. Cimbom zorlu mücadeleden 2-1 yenik ayrılırken Bayern Münih'in gollerini 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti...

  • 3
  • 17
Cimbom’da dev transfer iddiası! F.Bahçe’nin eski yıldızının peşine düşüldü

Oynanan maçların ardından grupta Bayern Münih 12 puanla lider, 4 puanla Kopenhag 2., aynı puanda Galatasaray 3., 3 puanla Manchester United ise son sırada yer aldı.

  • 4
  • 17
Cimbom’da dev transfer iddiası! F.Bahçe’nin eski yıldızının peşine düşüldü

Galatasaray'da transfer hazırlıkları ise resmen başladı. Öyle ki, yönetim devre arasında yapacağı takviyeler için elini hızlandırmış durumda.

  • 5
  • 17
Cimbom’da dev transfer iddiası! F.Bahçe’nin eski yıldızının peşine düşüldü

Yoğun bir fikstürden geçen Aslan, takviye yapacağı mevkileri ise önceden belirlemişti. Hatta Okan Hoca, konuyla ilgili bir rapor hazırlayıp yönetime teslim etmişti.