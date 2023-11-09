Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Kopenhag Manchester United'ı yendi A Grubu karıştı! İşte güncel puan durumu

Avrupa'nın en prestijli turnuvasında ülkemizi temsil eden Galatasaray, dün akşam Almanya'da Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1'lik skora mağlup oldu ve 4 puanda kaldı. Cimbom'u da yakından ilgilendiren grubun diğer maçında Manchester United, 2 kez öne geçtiği maçta Kopenhag'a 4-3 mağlup oldu ve gruptaki 3. mağlubiyetini alarak son sırada yer aldı. Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller...