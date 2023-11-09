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Haberler Galeri Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Kopenhag Manchester United'ı yendi A Grubu karıştı! İşte güncel puan durumu

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Kopenhag Manchester United'ı yendi A Grubu karıştı! İşte güncel puan durumu

Avrupa'nın en prestijli turnuvasında ülkemizi temsil eden Galatasaray, dün akşam Almanya'da Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1'lik skora mağlup oldu ve 4 puanda kaldı. Cimbom'u da yakından ilgilendiren grubun diğer maçında Manchester United, 2 kez öne geçtiği maçta Kopenhag'a 4-3 mağlup oldu ve gruptaki 3. mağlubiyetini alarak son sırada yer aldı. Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller...

Giriş Tarihi: 09.11.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 09:48
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Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Kopenhag Manchester United’ı yeni A Grubu karıştı! İşte güncel puan durumu

Şampyionlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi. A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e Kane'in golleriyle 2-1'lik skorla mağlup oldu. Grupta 4'te 4 yapan Alman ekibi, lider olarak üst tura çıkmayı garantiledi. Cimbom'un tek golü Bakambu'dan geldi.

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Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Kopenhag Manchester United’ı yeni A Grubu karıştı! İşte güncel puan durumu

KOPENHAG KAZANDI GRUPTA İŞLER KARIŞTI

Grubun diğer mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Kopenhag karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Kopenhag Manchester United’ı yeni A Grubu karıştı! İşte güncel puan durumu

Kırmızı Şeytanlar'ın 3. ve 28. dakikalarda Rasmus Hojlund'un golleriyle 2-0 öne geçtiği mücadelede, Danimarka ekibi 45. dakikada Muhammed Elyounoussi, 45+9. dakikada penaltıdan Diogo Gonçalves ile ağları sarstı ve skoru 2-2'ye getirdi.

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Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Kopenhag Manchester United’ı yeni A Grubu karıştı! İşte güncel puan durumu

KOPENHAG 4 DAKİKADA 2 GOL BULDU

Manchester United, 69. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle yeniden 3-2 öne geçti. Kopenhag ise 83. dakikada Lukas Lerager ve 87. dakikada Roony Bardghji ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Kopenhag Manchester United’ı yeni A Grubu karıştı! İşte güncel puan durumu

KIRMIZI KART GÖREN RASHFORD G.SARAY MAÇINDA YOK

Manchester United'da Marcus Rashford, rakibine yaptığı faul nedeniyle 42. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.