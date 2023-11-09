09 Kasım 2023, Perşembe
Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Kopenhag Manchester United'ı yendi A Grubu karıştı! İşte güncel puan durumu
Avrupa'nın en prestijli turnuvasında ülkemizi temsil eden Galatasaray, dün akşam Almanya'da Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1'lik skora mağlup oldu ve 4 puanda kaldı. Cimbom'u da yakından ilgilendiren grubun diğer maçında Manchester United, 2 kez öne geçtiği maçta Kopenhag'a 4-3 mağlup oldu ve gruptaki 3. mağlubiyetini alarak son sırada yer aldı. Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller...
Giriş Tarihi: 09.11.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 09:48
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