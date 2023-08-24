UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | Türkiye 24 Ağustos 2023 ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor?

Fenerbahçe'nin Twente'yi mağlup etmesi ve Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i galibiyetle geçmesi, Türk futbolunu uluslararası arenada daha da yükseltme potansiyeli taşıyor. Ancak aynı şekilde, Adana Demirspor'un Genk karşısındaki performansı da büyük önem taşıyor. Türk futbolunun geleceği, bu kritik maçların sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek. Peki Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.08.2023 22:46 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 22:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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