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Haberler Galeri İsmail Kartal'dan stoperde sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Twente maçı muhtemel 11'leri

İsmail Kartal'dan stoperde sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Twente maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda evinde Twente'yi ağırlıyor. Kritik karşılaşma öncesi UEFA kadrosunda değişiklik yapan sarı-lacivertli ekip sürpriz bir şekilde Luan Peres'in adını listeden çıkarttı. İsmail Kartal'ın stoperde Djiku'nun partneri olarak Serdar Aziz'e forma vermesi beklenirken, Fenerbahçe-Twente maçının muhtemel 11'leri de şekillendi.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 12:41
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İsmail Kartal’dan stoperde sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Twente maçı muhtemel 11’leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek.

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İsmail Kartal’dan stoperde sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Twente maçı muhtemel 11’leri

Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

İŞTE FENERBAHÇE-TWENTE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

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İsmail Kartal’dan stoperde sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Twente maçı muhtemel 11’leri

FENERBAHÇE
İrfan Can

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İsmail Kartal’dan stoperde sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Twente maçı muhtemel 11’leri

Ferdi

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İsmail Kartal’dan stoperde sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Twente maçı muhtemel 11’leri

Djiku