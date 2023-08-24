İsmail Kartal’dan stoperde sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Twente maçı muhtemel 11’leri

Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

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