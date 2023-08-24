24 Ağustos 2023, Perşembe
İsmail Kartal'dan stoperde sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Twente maçı muhtemel 11'leri
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda evinde Twente'yi ağırlıyor. Kritik karşılaşma öncesi UEFA kadrosunda değişiklik yapan sarı-lacivertli ekip sürpriz bir şekilde Luan Peres'in adını listeden çıkarttı. İsmail Kartal'ın stoperde Djiku'nun partneri olarak Serdar Aziz'e forma vermesi beklenirken, Fenerbahçe-Twente maçının muhtemel 11'leri de şekillendi.
Giriş Tarihi: 24.08.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 12:41
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