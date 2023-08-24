Cimbom bombayı patlatıyor! İspanyol basını duyurdu…

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da şampiyonluk parolası ile giriş yaptı. Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek sarı kırmızılı ekip, kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek, geniş bir rotasyon takımı kurmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip play-off turunda Molde'yi 3-2 mağlup etmeyi başararak İstanbul'da oynanacak maç öncesi de avantajı yakalamıştı. Uzun süredir transfer için yoğun çaba harcayan Galatasaray'ın haber beklediği Sergio Ramos için flaş gelişme belli oldu. İşte detaylar…