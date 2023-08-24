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Cimbom bombayı patlatıyor! İspanyol basını duyurdu…

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da şampiyonluk parolası ile giriş yaptı. Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek sarı kırmızılı ekip, kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek, geniş bir rotasyon takımı kurmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip play-off turunda Molde'yi 3-2 mağlup etmeyi başararak İstanbul'da oynanacak maç öncesi de avantajı yakalamıştı. Uzun süredir transfer için yoğun çaba harcayan Galatasaray'ın haber beklediği Sergio Ramos için flaş gelişme belli oldu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.08.2023 23:28 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 23:37
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Cimbom bombayı patlatıyor! İspanyol basını duyurdu…

Bu sezon birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, son olarak Hakim Ziyech'i transfer etti.

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Cimbom bombayı patlatıyor! İspanyol basını duyurdu…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve grup aşamasında önemli başarılar elde etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu da yıldızlarla revize etti.

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Cimbom bombayı patlatıyor! İspanyol basını duyurdu…

Özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bir efsane ismi daha kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a Sergio Ramos'tan haber geldi.

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Cimbom bombayı patlatıyor! İspanyol basını duyurdu…

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ve teklif yaptığı Sergio Ramos'tan sarı-kırmızılı kulübe kötü haber geldi.

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Cimbom bombayı patlatıyor! İspanyol basını duyurdu…

Sarı-kırmızılıların bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol efsane için flaş bir gelişme yaşandı.