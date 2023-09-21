UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | 21 Eylül 2023 Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA ülke puanı, her sezon Avrupa kupalarında başarı elde eden kulüplerin performansını yansıtan önemli bir ölçüttür. Bu puan, Türkiye'nin Avrupa futbolundaki yerini belirlerken, daha fazla takımın katılmasına ve ülkenin uluslararası arenada daha fazla temsil edilmesine olanak tanır. İşte Fenerbahçe maçı sonrası güncel sıralama...