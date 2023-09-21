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UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | 21 Eylül 2023 Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? UEFA ülke puanı sıralaması
UEFA ülke puanı sıralaması, Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki başarısıyla yakından ilişkilidir. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile temsil edilen Türkiye, her maç sonrası puan durumunu yakından takip ediyor. İşte UEFA ülke puanı güncel son durum...