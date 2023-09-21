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Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | 21 Eylül 2023 Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | 21 Eylül 2023 Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA ülke puanı sıralaması, Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki başarısıyla yakından ilişkilidir. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile temsil edilen Türkiye, her maç sonrası puan durumunu yakından takip ediyor. İşte UEFA ülke puanı güncel son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 21:50
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UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | 21 Eylül 2023 Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA ülke puanı, her sezon Avrupa kupalarında başarı elde eden kulüplerin performansını yansıtan önemli bir ölçüttür. Bu puan, Türkiye'nin Avrupa futbolundaki yerini belirlerken, daha fazla takımın katılmasına ve ülkenin uluslararası arenada daha fazla temsil edilmesine olanak tanır. İşte Fenerbahçe maçı sonrası güncel sıralama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | 21 Eylül 2023 Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? UEFA ülke puanı sıralaması

ÜÇ TAKIMLA TEMSİL EDİLİYORUZ

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 4 temsilcimizden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise Avrupa macerasına veda etti.

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UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | 21 Eylül 2023 Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere: 89.803

2- İspanya: 76.864

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UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | 21 Eylül 2023 Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? UEFA ülke puanı sıralaması

3- İtalya: 72.426

4- Almanya: 70.338

5- Hollanda: 55.500

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UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | 21 Eylül 2023 Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? UEFA ülke puanı sıralaması

6- Fransa: 53.164

7- Portekiz: 48.649