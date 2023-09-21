Galatasaray altın tepside sunulan 3 puanı alamadı! Okan Buruk'a çok sert tepki: Duygusallıktan kurtulmalı

Şampiyonlar Ligi macerasına 2-2'lik Kopenhag beraberliği ile başlayan Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, spor yazarları tarafından sert bir dille eleştirildi. İlk 11 tercihi dün akşamki karşılaşma için yeterli bulmayan usta yazarlar Buruk'u "duygusal" olmakla itham etti. Sarı kırmızılı takım kendisine göre zayıf düşmüş rakibi karşısında nerede hata yaptı? İşte maçın detaylı analizi...

Giriş Tarihi: 21.09.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 09:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL