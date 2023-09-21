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Haberler Galeri Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milli Sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu'nun hayatı ve başarıları...

Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milli Sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu'nun hayatı ve başarıları...

Buse Tosun Çavuşoğlu, Türk güreşinin başarılı kadın sporcularından biridir ve 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla adını altın harflerle yazdırmıştır. Türk kadın güreşinin geleceğini temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, 68 kilogram kadınlar kategorisinde elde ettiği altın madalya ile Türkiye'yi gururlandırmıştır. İşte konuya ilişkin detaylar....

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 22:11
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Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milli Sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu’nun hayatı...

Buse Tosun Çavuşoğlu, Türk güreşinin parlayan yıldızlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kilogram kategorisinde sergilediği etkileyici performansla altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırmıştır. Güreşteki yeteneği, azmi ve disipliniyle tanınan Buse Tosun Çavuşoğlu, Türk sporuna umut veren bir isim olarak kabul edilmektedir.

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Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milli Sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu’nun hayatı...

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde Moğol güreşçi Demgermaa Enkhsaikhan'ı yenerek, altın madalya kazandı.

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Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milli Sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu’nun hayatı...

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 5 Aralık 1995'te İzmir'de doğdu. Yalova Çiftlikköy Belediyesi Spor Kulübü'nde kadınlar serbest stilde 68 ve 72 kilolarda kariyerini sürdüren Buse Tosun Çavuşoğlu, olimpiyat kotasına uzanan spor yaşamında birçok başarıya imza attı.

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Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milli Sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu’nun hayatı...

BAŞARILARI

🏅2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda bronz madalya kazandı. Rakibi karşısında minderden 6-3 galip gelen Buse Tosun, Avrupa üçüncüsü oldu.


🏅2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı.


🏅2018 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazandı. Final müsabakasında Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 10-0 yenerek Dünya U23 Şampiyonu oldu.


🏅Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kilo bronz madalya mücadelesinde Çinli Juan Wang ile karşılaştı ve rakibini 5-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.


🏅Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen 2020 Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda kadınlar 72 kiloda gümüş madalyada kazandı.


🏅Norveç'te düzenlenen 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda aynı kiloda bronz madalya kazandı.


🏅Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda gümüş madalya kazandı. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda serbest stil 72 kilo final müsabakasında Azerbaycanlı rakibi Gozal Zutova'yı 5-0 öndeyken tuşla yendi ve altın madalya kazandı.


🏅Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 72 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, finale yükseldi. Rumen rakibi Alexandra Anghel ile karşılaştığı final maçını 4-4 berabere tamamlasa da rakibine son puan avantajıyla mağlup oldu ve gümüş madalya aldı.