Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milli Sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu'nun hayatı ve başarıları...

BAŞARILARI

🏅2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda bronz madalya kazandı. Rakibi karşısında minderden 6-3 galip gelen Buse Tosun, Avrupa üçüncüsü oldu.



🏅2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı.



🏅2018 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazandı. Final müsabakasında Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 10-0 yenerek Dünya U23 Şampiyonu oldu.



🏅Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kilo bronz madalya mücadelesinde Çinli Juan Wang ile karşılaştı ve rakibini 5-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.



🏅Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen 2020 Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda kadınlar 72 kiloda gümüş madalyada kazandı.



🏅Norveç'te düzenlenen 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda aynı kiloda bronz madalya kazandı.



🏅Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda gümüş madalya kazandı. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda serbest stil 72 kilo final müsabakasında Azerbaycanlı rakibi Gozal Zutova'yı 5-0 öndeyken tuşla yendi ve altın madalya kazandı.



🏅Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 72 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, finale yükseldi. Rumen rakibi Alexandra Anghel ile karşılaştığı final maçını 4-4 berabere tamamlasa da rakibine son puan avantajıyla mağlup oldu ve gümüş madalya aldı.