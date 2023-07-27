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Haberler Galeri UEFA ülke puan sıralaması 2023-2024 güncel | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? 

UEFA ülke puan sıralaması 2023-2024 güncel | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? 

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki performanslarına göre değişiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadelesiyle Türkiye'nin sıralaması sporseverler tarafından merak ediliyor. Son durum ve güncel UEFA ülke puanı sıralaması için gözler Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarına çevrildi. İşte son güncel sıralama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 22:17 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 22:17
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UEFA ülke puan sıralaması 2023-2024 güncel | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Türkiye, Avrupa kupalarındaki temsilcilerin performansıyla UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçiyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Temsilcilerimizin elde edeceği puanlar ülke sıralamasına olumlu katkı sağlayacak. Beşiktaş ve Adana Demirspor'un olası galibiyetleri, Türkiye'nin ülke puanını 27 bin 475'e yükseltecek. İşte 2023 UEFA ülke puanı sıralamasındaki Türkiye'nin konumu!

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UEFA ülke puan sıralaması 2023-2024 güncel | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

TAKIMLARIMIZIN İLK HAFTA SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

Zalgiris Vilinius 2-2 Galatasaray

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UEFA ülke puan sıralaması 2023-2024 güncel | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Konfrans Ligi 2. ön eleme turu

Fenerbahçe 5-0 Zimbru

Beşiktaş - Tirana (Bu akşam oynanacak)

1907 Cluj - Adana Demirspor (Bu akşam oynanacak)

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UEFA ülke puan sıralaması 2023-2024 güncel | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (27 TEMMUZ 2023)

1- İngiltere - 88.928

2- İspanya - 75.927

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UEFA ülke puan sıralaması 2023-2024 güncel | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

3- İtalya - 71.569

4- Almanya - 69.552