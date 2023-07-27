UEFA ülke puan sıralaması 2023-2024 güncel | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki performanslarına göre değişiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadelesiyle Türkiye'nin sıralaması sporseverler tarafından merak ediliyor. Son durum ve güncel UEFA ülke puanı sıralaması için gözler Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarına çevrildi. İşte son güncel sıralama...