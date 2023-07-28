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Arda Güler Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor! Carlo Ancelotti bombayı patlattı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen 18 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'nın birçok devinin radarına girmişti. Barcelona, Real Madrid gibi birçok dünya devini yarışa sokan yıldız oyuncu, rekor transfer bedeliyle Real Madrid'e katılmıştı. Madrid formasıyla ilk 2 hazırlık maçını kaçıran Güler'in ilk maçına çıkacağı tarih belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.07.2023 03:44 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 03:52
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Arda Güler Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor! Carlo Ancelotti bombayı patlattı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans sayesinde adından söz ettiren Arda Güler, dünya futbolunun sahnesine çıkıyor.

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Arda Güler Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor! Carlo Ancelotti bombayı patlattı

Yaz transfer döneminde Avrupa'nın birçok dev kulübünü peşine takan Arda Güler, yıllar sonra Real Madrid ve Barcelona arasında transfer savaşı açmıştı.

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Arda Güler Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor! Carlo Ancelotti bombayı patlattı

İki İspanyol devinin kadrosuna katmak için adeta savaş verdiği Arda Güler, tercihini eflatun-beyazlılardan yana kullandı.

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Arda Güler Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor! Carlo Ancelotti bombayı patlattı

20 milyon Euro artı bonuslarla birlikte transferi gerçekleşen milli futbolcu, Madrid ekibiyle çıktığı idmanlarda gözleri kamaştırmıştı.

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Arda Güler Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor! Carlo Ancelotti bombayı patlattı

Takım arkadaşlarıyla uyumu ve antrenmanlar sırasında gösterdiği klas hareketlerle hocası Ancelotti'nin de gözüne girdi.