Arda Güler Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor! Carlo Ancelotti bombayı patlattı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen 18 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'nın birçok devinin radarına girmişti. Barcelona, Real Madrid gibi birçok dünya devini yarışa sokan yıldız oyuncu, rekor transfer bedeliyle Real Madrid'e katılmıştı. Madrid formasıyla ilk 2 hazırlık maçını kaçıran Güler'in ilk maçına çıkacağı tarih belli oldu.