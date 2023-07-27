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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Takipten çıktı ayrılık kesinleşti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Transfer bombalarını üst üste patlatan sarı-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi eleme maçında konuk ettiği Zimbru'yu 5-0 gibi bir skorla mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Lig ve Avrupa'da başarı parolası ile sezona başlayacak olan sarı-lacivertli ekipte ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 27.07.2023 17:01
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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Takipten çıktı ayrılık kesinleşti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gelecek oyuncular için olduğu kadar gidecek oyuncular konusunda da büyük bir çalışma yürütüyor.

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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Takipten çıktı ayrılık kesinleşti

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Zimbru'yu 5-0 ile geçen temsilcimizde yeni transferler adeta şov yaptı.

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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Takipten çıktı ayrılık kesinleşti

Fenerbahçe'nin rahat kazandığı mücadelenin ardından takımdan gönderilecek isimlerden belli olmaya başladı.

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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Takipten çıktı ayrılık kesinleşti

Sports Digital'de yer alan habere göre, geçen sezon tranfer edilen isimlerden üçüyle yolların ayrılması kararı alındı.

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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Takipten çıktı ayrılık kesinleşti

JOAO PEDRO
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Brezilyalı oyuncu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünde takıma katkı verememişti. Bu sezon hücuma yapılan transferlerden sonra başarılı oyuncuyla yolların ayrılması karar verildi.