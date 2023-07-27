Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Takipten çıktı ayrılık kesinleşti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Transfer bombalarını üst üste patlatan sarı-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi eleme maçında konuk ettiği Zimbru'yu 5-0 gibi bir skorla mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Lig ve Avrupa'da başarı parolası ile sezona başlayacak olan sarı-lacivertli ekipte ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İşte o liste...