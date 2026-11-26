Devler Ligi'nde geride kalan beş karşılaşmada üç galibiyet ve iki mağlubiyet alan Galatasaray, 9 puanla 14. sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılılar, doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda ilk 8 ile arasındaki puan farkını bire indirdi.

FENERBAHÇE 16. SIRADA

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan beş karşılaşmada iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, puanını 8'e yükselterek 16. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertliler, doğrudan son 16 turuna yükselmek için ilk 8 yarışını sürdürdü.