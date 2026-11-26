GALATASARAY EVİNDE KAZANDI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, Deniz Gül'ün golüyle rakibini mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da önemli bir galibiyete imza attı.
FENERBAHÇE'YE GALİBİYETİ MURIQI GETİRDİ
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golü 56. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
ASLAN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken sonraki üç maçını kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa galibiyetiyle Avrupa'daki çıkışını sürdürdü.
22 YILLIK HASRET SONA ERDİ
Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk Avrupa maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 22 yıl sonra deplasmanda kazanmayı başardı. Devler Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alan sarı-lacivertliler, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde Shakhtar Donetsk'i mağlup eden ilk Türk takımı oldu.
GALATASARAY 14. SIRAYA YERLEŞTİ
Devler Ligi'nde geride kalan beş karşılaşmada üç galibiyet ve iki mağlubiyet alan Galatasaray, 9 puanla 14. sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılılar, doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda ilk 8 ile arasındaki puan farkını bire indirdi.
FENERBAHÇE 16. SIRADA
Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan beş karşılaşmada iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, puanını 8'e yükselterek 16. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertliler, doğrudan son 16 turuna yükselmek için ilk 8 yarışını sürdürdü.
GALİBİYETLER UEFA KULÜPLER SIRALAMASINA YANSIDI
Türk temsilcilerinin Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetler UEFA kulüpler sıralamasına da yansıdı. Galatasaray, 50.500 puanla iki basamak yükselerek 42. sıraya yerleşti.
Fenerbahçe ise UEFA kulüpler sıralamasında 64.750 puanla 25. sıradaki yerini korudu ve iddialı konumunu sürdürdü.
TÜRK TAKIMLARININ UEFA SIRALAMASINDAKİ YERİ
Peki Türk takımları UEFA kulüpler sıralamasında kaçıncı sırada? İşte genel tablo...
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25. Fenerbahçe
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42. Galatasaray
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98. Başakşehir
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120. Beşiktaş
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147. Trabzonspor
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164. Samsunspor
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167. Adana Demirspor
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168. Sivasspor
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169. Konyaspor
ZİRVEDE BAYERN MÜNİH VAR
Bayern Münih, 133.500 puanla listenin zirvesinde bulunurken Alman ekibini Arsenal ve Real Madrid takip etti.
UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA İLK 10
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Bayern Münih – 133.500 puan
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Arsenal – 133.000 puan
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Real Madrid – 130.500 puan
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PSG – 128.000 puan
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Inter – 121.000 puan
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Barcelona – 112.250 puan
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Manchester City – 111.500 puan
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Liverpool – 111.000 puan
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Borussia Dortmund – 103.750 puan
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Bayer Leverkusen – 97.000 puan