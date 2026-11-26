Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni tahmin etti! Galatasaray ve Fenerbahçe derbide karşılaşabilir mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasını galibiyetle tamamlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, üst tur yolunda önemli bir avantaj elde etti. İki temsilcimizin kalan maçlarını, puan durumunu ve UEFA'nın eşleşme sistemini değerlendiren yapay zeka, muhtemel rakiplerden çeyrek final ihtimaline kadar dikkat çeken tahminlerde bulundu. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yaşanabilir mi? İşte yüzdelik tahminler ve olası senaryolar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasını galibiyetle tamamlayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki geleceği merak konusu oldu. İki temsilcimizin mevcut performansını, kalan maçlarını ve UEFA'nın eşleşme sistemini değerlendiren yapay zeka, lig aşamasının sonuna ilişkin tahminlerde bulundu. Muhtemel rakipleri ve tur ihtimallerini değerlendiren yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi yaşanma olasılığına ilişkin de bir senaryo oluşturdu. İşte Avrupa arenasında olası tüm senaryolar...

GALATASARAY SON 3 MAÇINDA KAYIPSIZ UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olan Galatasaray, ikinci haftada sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi. Üçüncü haftada Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, dördüncü haftada sahasında Stuttgart'ı 2-0 yendi. Beşinci haftada ise Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, üst üste üçüncü galibiyetini alarak 9 puanla 14. sıraya yükseldi.

ASLAN'IN KALAN MAÇLARI Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı beş karşılaşmada üç galibiyet ve iki mağlubiyet alan Galatasaray, 9 puanla 14. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılıların lig aşamasında AEK, Feyenoord ve PSG ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE SON 3 MAÇINDA YENİLMEDİ Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ikinci haftada deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, dördüncü haftada Liverpool'u 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Beşinci haftada ise deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenen Fenerbahçe, üst üste ikinci galibiyetini alarak 8 puanla 16. sıraya yerleşti.