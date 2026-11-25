Yapay zeka Süper Lig'in gelecek 20 şampiyonunu tahmin etti! Kim en fazla şampiyonluğa sahip olacak?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı futbolseverlerin gündemindeki yerini korurken yapay zeka, Türk futbolunun gelecek 20 yılına ilişkin dikkat çeken bir tahmin hazırladı. Takımların geçmiş şampiyonlukları ve tarihsel başarıları üzerinden oluşturulan senaryoda 2026-2027 sezonundan 2045-2046 sezonuna kadar şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek takımlar belirlendi. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kaç kez şampiyon olacak? İşte yapay zekanın sezon sezon Süper Lig şampiyonluğu tahminleri...

Türk futbolunda şampiyonluk mücadelesi her sezon büyük bir heyecana sahne oluyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki rekabet yıllardır devam ederken takımların gelecekte elde edeceği başarılar da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kimi takımlar şampiyonluk serileriyle dikkat çekerken kimi takımlar ise yıllardır süren kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.

2026 yılı itibarıyla 26 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, Türk futbolunun zirvesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılıları 19 şampiyonlukla Fenerbahçe, 16 şampiyonlukla Beşiktaş ve 7 şampiyonlukla Trabzonspor takip ediyor. Süper Lig tarihinde şampiyonluk sevinci yaşayan diğer iki takım Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in ise birer şampiyonluğu bulunuyor.

Yapay zeka, takımların geçmiş şampiyonluk sayılarını ve tarihsel başarılarını temel alarak Süper Lig'in gelecek 20 sezonuna ilişkin varsayımsal bir şampiyonluk senaryosu oluşturdu. 2026-2027 sezonundan 2045-2046 sezonuna kadar uzanan tahminlerde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Peki, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti ne zaman sona erecek? Galatasaray zirvedeki yerini koruyabilecek mi? Beşiktaş ve Trabzonspor kaç kez şampiyonluk yaşayacak? İşte mevcut şampiyonluk tablosu ve yapay zekanın sezon sezon şampiyonluk tahminleri...