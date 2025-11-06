06 Kasım 2025, Perşembe
UEFA Konferans Ligi | Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. 3. hafta mücadelesinde Malta ekibi Hamrun Spartans'ı konuk ediyor. Taraftarı önünde güçlü bir performans sergilemeyi hedefleyen Karadeniz ekibi, eksik oyuncularına rağmen galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 06.11.2025 10:59