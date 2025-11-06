06 Kasım 2025, Perşembe

UEFA Konferans Ligi | Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. 3. hafta mücadelesinde Malta ekibi Hamrun Spartans'ı konuk ediyor. Taraftarı önünde güçlü bir performans sergilemeyi hedefleyen Karadeniz ekibi, eksik oyuncularına rağmen galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 10:59
İki maçta iki galibiyetle taraftarını gururlandıran kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı konuk ediyor. Samsun ekibi, eksiklere rağmen galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Samsunspor 3. Galibiyetin Peşinde

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Samsunspor, taraftarı önünde Hamrun Spartans'ı ağırlıyor. Karadeniz temsilcisi, Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. İlk iki maçta sahadan galibiyetle ayrılan Samsunspor, bu kez iç sahada galibiyet serisini sürdürmenin peşinde.

Samsunspor-Hamrun Spartans Maçı Ne Zaman?

Samsunspor-Hamrun Spartans maçı 6 Kasım Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Samsunspor-Hamrun Spartans Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi Samsunspor-Hamrun Spartans karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı takip edilecek.

Samsunspor'da 7 Önemli Eksik

Konferans Ligi kadrosunun UEFA'ya bildirilmesinin ardından transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan Samsunspor'da sakatlık süreci devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de bu önemli mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.