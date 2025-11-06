UEFA Konferans Ligi | Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki maçta iki galibiyetle taraftarını gururlandıran kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı konuk ediyor. Samsun ekibi, eksiklere rağmen galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?