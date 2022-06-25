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Haberler Galeri UEFA Başkanı Ceferin'den 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye açıklaması! Türkiye güçlü bir rakip

UEFA Başkanı Ceferin'den 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye açıklaması! Türkiye güçlü bir rakip

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında flaş açıklamalarda bulunan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Aleksander Ceferin, "Türkiye, güçlü bir rakip." dedi. İtalya'nın ev sahipliği şansını da değerlendiren Ceferin, "Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabilecek bir stadı yok." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 25.06.2022 20:46 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022 20:49
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UEFA Başkanı Ceferin’den 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye açıklaması! Türkiye güçlü bir rakip

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği yapma konusunda Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu belirtti.

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UEFA Başkanı Ceferin’den 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye açıklaması! Türkiye güçlü bir rakip

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Ceferin, futbol gündeminde öne çıkan konuları değerlendirdi.

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UEFA Başkanı Ceferin’den 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye açıklaması! Türkiye güçlü bir rakip

EURO 2032 için İtalya'nın ev sahipliği şansı sorulan Ceferin, statları konusunda bu ülkeyi uyarırken, "Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabilecek bir stadı yok. Bu inanılmaz. Türkiye, güçlü bir rakip. Bunu çok defa Gabriele Gravina (İtalya Futbol Federasyonu Başkanı) ile de konuştum. Ancak inanıyorum ki hükümet ve belediyeler de Avrupa Şampiyonası'nın değerini anladı. Statlar konusunda her şeyden önce güçlü garantiler verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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UEFA Başkanı Ceferin’den 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye açıklaması! Türkiye güçlü bir rakip

Başkan Ceferin, 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayan İtalya'nın toparlayacağına inandığını dile getirdi.

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UEFA Başkanı Ceferin’den 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye açıklaması! Türkiye güçlü bir rakip

2023'te UEFA başkanlığına tekrar aday olacağını belirten Ceferin, şimdiden 55 federasyonun 48'inden destek mektubu aldığını kaydetti.