25 Haziran 2022, Cumartesi
UEFA Başkanı Ceferin'den 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye açıklaması! Türkiye güçlü bir rakip
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında flaş açıklamalarda bulunan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Aleksander Ceferin, "Türkiye, güçlü bir rakip." dedi. İtalya'nın ev sahipliği şansını da değerlendiren Ceferin, "Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabilecek bir stadı yok." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 25.06.2022 20:46 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022 20:49
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