23 Haziran 2022, Perşembe
Galatasaray yeni hocasını resmen açıkladı! Sırada Fenerbahçe'nin eski yıldızı var
Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray yeni hocasını dün gece saatlerinde KAP'a bildirdiği yazıyla açıkladı. Eski futbolcusu Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren sarı kırmızılılarda gözler transferlere çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen golcü isim için girişimlere başladı.
Giriş Tarihi: 23.06.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 09:34
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