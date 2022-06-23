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Galatasaray yeni hocasını resmen açıkladı! Sırada Fenerbahçe'nin eski yıldızı var

Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray yeni hocasını dün gece saatlerinde KAP'a bildirdiği yazıyla açıkladı. Eski futbolcusu Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren sarı kırmızılılarda gözler transferlere çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen golcü isim için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 23.06.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 09:34
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Galatasaray yeni hocasını resmen açıkladı! Sırada Fenerbahçe’nin eski yıldızı var

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından hareketli günler yaşanıyor. Domenec Torrent'in sözleşmesini fesheden yönetim, Okan Buruk'la görüşmelerin başlandığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray yeni hocasını resmen açıkladı! Sırada Fenerbahçe’nin eski yıldızı var

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen yeni yönetim, transfer için düğmeye ve kolları sıvadı. Transfer için yeni yönetimi bekleyen camianın gözü yapılacak hamlelere çevrildi.

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Galatasaray yeni hocasını resmen açıkladı! Sırada Fenerbahçe’nin eski yıldızı var

OKAN BURUK TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, transfer hamleleri için listesini yönetime verdi. Orta saha ve forver transferi yapacak olan sarı-kırmızılı takımda için flaş bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray yeni hocasını resmen açıkladı! Sırada Fenerbahçe’nin eski yıldızı var

İTALYAN BASININDAN TELEFONLA GÖRÜŞTÜ İDDİASI

İtalyan gazetesi Radiosei, Galatasaray'ın yeni bir transfer hamlesi için harekete geçtiğini yazdı. Haberdeki iddiaya göre yeni teknik direktör Okan Buruk, Lazio forması giyen Vedat Muriqi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Galatasaray yeni hocasını resmen açıkladı! Sırada Fenerbahçe’nin eski yıldızı var

Güçlü bir kadro kurmak isteyen Okan Buruk'un Fenerbahçe'nin eski golcüsünü takımında görmek istiyor. Pasquale Sensibile sonrası sportif direktör olarak göreve gelen Cenk Ergün'ün de Lazio ile temaslara başladığı yazıldı.