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UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu randevu! Vitor Pereira ve Fatih Terim son kararını verdi
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam zorlu karşılaşmalara çıkacak. Sarı lacivertli takım sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk ederken Galatasaray Fransa'da Marsilya'nın rakibi olacak. Peki temsilcilerimiz bu kritik maçlara hangi 11'le çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 30.09.2021 09:33Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 10:04