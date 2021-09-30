30 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu randevu! Vitor Pereira ve Fatih Terim son kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu randevu! Vitor Pereira ve Fatih Terim son kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam zorlu karşılaşmalara çıkacak. Sarı lacivertli takım sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk ederken Galatasaray Fransa'da Marsilya'nın rakibi olacak. Peki temsilcilerimiz bu kritik maçlara hangi 11'le çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 30.09.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 10:04
  • 1
  • 31
UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu randevu! Vitor Pereira ve Fatih Terim son kararını verdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 31
UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu randevu! Vitor Pereira ve Fatih Terim son kararını verdi

İlk hafta deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'u devirerek ilk galibiyetini almak istiyor. Kanarya galip gelmesi halinde, Antwerp- Frankfurt maçının sonucuna göre grupta liderliğe yükselebilecek. İlk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenen Olympiakos ilk haftayı zirvede tamamlamıştı.

  • 3
  • 31
UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu randevu! Vitor Pereira ve Fatih Terim son kararını verdi

KANARYA'DA 9 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can, Nazım ve Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Tisserand forma giyemeyecek. UEFA listesinde olmayan Crespo, Burak ve Serdar Dursun da kadroda yok. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil de dünkü çalışmada yer almadı..

  • 4
  • 31
UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu randevu! Vitor Pereira ve Fatih Terim son kararını verdi
Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren Fenerbahçe, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. 291 gol atıp, 341 gol yedi. .
  • 5
  • 31
UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu randevu! Vitor Pereira ve Fatih Terim son kararını verdi

AVRUPA FATİHİ PEREIRA
Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında 20. Avrupa kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Portekizli hoca yönetimindeki 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 26 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü.

.