29 Eylül 2021, Çarşamba
Avrupa Fatihi sahne alıyor! Galatasaray Fransa deplasmanında zafer peşinde
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransız ekibi Marsilya'ya konuk olacak. Mutlak zafer bekleyen sarı kırmızılılarda tek eksik kaptan Arda Turan. Göztepe zaferiyle moral bulan Galatasaray'ın aksayan savunması istatistiksel olarak da gözler önüne serildi. Marilya-Galatasaray maçının tüm detayları AHaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 29.09.2021 10:56
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