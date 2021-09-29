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Avrupa Fatihi sahne alıyor! Galatasaray Fransa deplasmanında zafer peşinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransız ekibi Marsilya'ya konuk olacak. Mutlak zafer bekleyen sarı kırmızılılarda tek eksik kaptan Arda Turan. Göztepe zaferiyle moral bulan Galatasaray'ın aksayan savunması istatistiksel olarak da gözler önüne serildi. Marilya-Galatasaray maçının tüm detayları AHaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 29.09.2021 10:56
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Avrupa Fatihi sahne alıyor! Galatasaray Fransa deplasmanında zafer peşinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak.

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Avrupa Fatihi sahne alıyor! Galatasaray Fransa deplasmanında zafer peşinde

Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

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Avrupa Fatihi sahne alıyor! Galatasaray Fransa deplasmanında zafer peşinde

Galatasaray ve Marsilya'nın yanı sıra İtalya'nın Lazio ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı E Grubu'nda ilk maçlar sonucunda sarı-kırmızılı ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken puansız Lazio ise son sırada bulunuyor.

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Avrupa Fatihi sahne alıyor! Galatasaray Fransa deplasmanında zafer peşinde

Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek avantajını sürdürmek istiyor.

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Avrupa Fatihi sahne alıyor! Galatasaray Fransa deplasmanında zafer peşinde

Geçen sezon Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) 5. sırada bitirerek doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.