Fenerbahçe transferde gaz kesmiyor! Edin Dzeko yıldız isim için devreye girdi

Sezona takımındaki yıldız oyuncular ile bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, bugün UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Twente ile rövanş maçına çıkacak. Takımındaki dünya yıldızları ile kaliteli futbol oynayan sarı lacivertli ekip transferde gaz kesmiyor. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko'da o yıldızı ikna etmek için devreye girdi. İşte detaylar…