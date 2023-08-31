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Fenerbahçe transferde gaz kesmiyor! Edin Dzeko yıldız isim için devreye girdi

Sezona takımındaki yıldız oyuncular ile bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, bugün UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Twente ile rövanş maçına çıkacak. Takımındaki dünya yıldızları ile kaliteli futbol oynayan sarı lacivertli ekip transferde gaz kesmiyor. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko'da o yıldızı ikna etmek için devreye girdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 31.08.2023 04:04 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 04:23
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Fenerbahçe transferde gaz kesmiyor! Edin Dzeko yıldız isim için devreye girdi

İsmail Kartal önderliğinde Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle 6 puan topladı ve 3. hafta itibariyle liderlik koltuğunda yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe transferde gaz kesmiyor! Edin Dzeko yıldız isim için devreye girdi

EMİN ADIMLARLA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'nde ön eleme turlarından katılan temsilimiciz yoluna emin adımlarla devam ediyor.

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Fenerbahçe transferde gaz kesmiyor! Edin Dzeko yıldız isim için devreye girdi

Play-off turu ilk maçında evinde Hollanda devi Twente'yi 5-1 mağlup eden Kanarya, rahat bir şekilde rövanşa çıkacak.

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Fenerbahçe transferde gaz kesmiyor! Edin Dzeko yıldız isim için devreye girdi

UEFA KONFERANS LİGİ GRUPLARI İÇİN SON MAÇ

Temsilcimiz büyük bir sürpriz olmadığı sürece adını UEFA Konferans Ligi gruplarına yazdıracak.

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Fenerbahçe transferde gaz kesmiyor! Edin Dzeko yıldız isim için devreye girdi

TRANSFERLER DEVAM EDİYOR

Bu sezon birçok bölgesine yaptığı önemli takviyelerle taraftarının beğenisini kazanan Fenerbahçe, orta saha transferi için sınırlarını zorluyor.