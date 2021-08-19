Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor...

Sarı-kırmızılılar bu iç sorun ile yoğun şekilde uğraşırken camianın Randers karşılaşmasında bir galibiyete çok ihtiyacı bulunuyor. Fatih Terim'in de öğrencileriyle yaptığı konuşmalarda bunun üzerinde durduğu öğrenildi.