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Haberler Galeri Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor...

Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor...

Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor... | Temsilcilerimiz bu akşam Avrupa'da gruplara kalma adına kritik maçlara çıkacak. Sivasspor dışında 3 büyükler lige 3 puanla başladı. Türk futbolunun Avrupa'daki temsiliyet gücünü de yakından ilgilendiren karşılaşmalara takımlarımız büyük bir titizlikle hazırlandı. İşte temsilcilerimizin muhtemel ilk 11'leri...

Giriş Tarihi: 19.08.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 11:08
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Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor...

Türk futbolunu yakından ilgilendiren Avrupa kupalarına katılım maçları için temsilcilerimiz bu akşam boy gösterecek. Hangi takım hangi 11'le çıkacak? İşte kritik sorunun yanıtı

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor...

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde bugün Randers ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon 4 Avrupa Kupası maçına çıkan Cimbom, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV'ye elendikten sonra Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone'u saf dışı bırakmıştı.

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Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor...

Galatasaray, Randers engelini de aşarak Kupa 2'de grup aşamasına kalmayı hedefliyor. UEFA ve Süper Kupa'yı müzesine getiren Aslan, son dönemde Avrupa'da aldığı başarısız sonuçları tersine çevirmek istiyor. Fatih Terim 3 kulvarda da zaferler istiyor.

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Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor...

KENETLENME MAÇI OLACAK
Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom ligin gala haftasında Giresunspor'u mağlup etmesine rağmen, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na kafa atıp yumruklar sallaması maçın önüne geçmişti.

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Türkler sahnede! UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor...

Sarı-kırmızılılar bu iç sorun ile yoğun şekilde uğraşırken camianın Randers karşılaşmasında bir galibiyete çok ihtiyacı bulunuyor. Fatih Terim'in de öğrencileriyle yaptığı konuşmalarda bunun üzerinde durduğu öğrenildi.