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Taraftar sinir küpü oldu: Ölür müsün be vicdansız?

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi evinde ağırlayan Fenerabahçe karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmaya damgasını vuran bir olay yaşandı. Tehlikeli bir noktadan frikik kazanan Fenerbahçe'de topun başına gelen genç oyuncu Arda Güler, heyecanla hazırlıklarını yaparken Jose Sosa tarafından engellendi. Herkesin atışı kullanmasını istediği genç oyuncuya vuruş imkanı tanımayan Sosa'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Giriş Tarihi: 20.08.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 09:42
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Taraftarı sinir küpü oldu: Ölür müsün be vicdansız?
Taraftarı sinir küpü oldu: Ölür müsün be vicdansız?

Fenerbahçe'nin Muhammed Gümüşkaya'nın harika golüyle 1-0 kazandığı Helsinki maçında 68. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Arda Güler performansıyla büyük alkış aldı.

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Taraftarı sinir küpü oldu: Ölür müsün be vicdansız?
Taraftarı sinir küpü oldu: Ölür müsün be vicdansız?

Maçın son anlarında genç yıldıza frikiği attırmayan Jose Sosa ise sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe taraftarları Arjantinli yıldızla ilgili binlerce paylaşım yaptı.

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Taraftarı sinir küpü oldu: Ölür müsün be vicdansız?
Taraftarı sinir küpü oldu: Ölür müsün be vicdansız?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi evinde ağırladı.
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Taraftarı sinir küpü oldu: Ölür müsün be vicdansız?
Taraftarı sinir küpü oldu: Ölür müsün be vicdansız?
Sarı-Lacivertliler'in 20 yaşındaki oyuncusu Muhammed Gümüşkaya attığı harika golle takımına galibiyeti getirerek maça damga vurdu.
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Taraftarı sinir küpü oldu: Ölür müsün be vicdansız?
Taraftarı sinir küpü oldu: Ölür müsün be vicdansız?
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki orta sahası Arda Güler de mücadelenin 68. dakikasında oyuna girerek Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı.