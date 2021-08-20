Taraftar sinir küpü oldu: Ölür müsün be vicdansız?

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi evinde ağırlayan Fenerabahçe karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmaya damgasını vuran bir olay yaşandı. Tehlikeli bir noktadan frikik kazanan Fenerbahçe'de topun başına gelen genç oyuncu Arda Güler, heyecanla hazırlıklarını yaparken Jose Sosa tarafından engellendi. Herkesin atışı kullanmasını istediği genç oyuncuya vuruş imkanı tanımayan Sosa'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Giriş Tarihi: 20.08.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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