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Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri değişti! İşte Galatasaray'ın zaferi sonrası güncel liste...

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi devirirken gruplara kalmayı başardı. Sarı kırmızılılar rakibini Icardi ve Angelino'nun golleriyle devirirken bu galibiyet sonrası UEFA ülke sıralaması da değişti. Karşılaşma sonrası Türkiye'nin UEFA sıralaması merak konusu olurken yeni sıralama belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.08.2023 00:26 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 00:30
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Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri değişti! İşte Galatasaray’ın zaferi sonrası güncel liste...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Norveç ekibi Molde ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk maçı deplasmanda 3-2, rövanşta da evinde 2-1 galip ayrılarak adını gruplara yazdırdı.

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Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri değişti! İşte Galatasaray’ın zaferi sonrası güncel liste...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Molde'yi geçen Galatasaray, 17. kez gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

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Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri değişti! İşte Galatasaray’ın zaferi sonrası güncel liste...

Galatasaray bu sonuçla 17 kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında ilk olarak 1993-1994 sezonunda, son olarak ise 2019-2020 sezonunda yer aldı.

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Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri değişti! İşte Galatasaray’ın zaferi sonrası güncel liste...

Cimbom daha önce 1993-1994, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2006-2007, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Devler Ligi'nde oynadı.

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Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri değişti! İşte Galatasaray’ın zaferi sonrası güncel liste...

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