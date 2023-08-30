Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri değişti! İşte Galatasaray’ın zaferi sonrası güncel liste...

Galatasaray bu sonuçla 17 kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında ilk olarak 1993-1994 sezonunda, son olarak ise 2019-2020 sezonunda yer aldı.