30 Ağustos 2023, Çarşamba
Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri değişti! İşte Galatasaray'ın zaferi sonrası güncel liste...
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi devirirken gruplara kalmayı başardı. Sarı kırmızılılar rakibini Icardi ve Angelino'nun golleriyle devirirken bu galibiyet sonrası UEFA ülke sıralaması da değişti. Karşılaşma sonrası Türkiye'nin UEFA sıralaması merak konusu olurken yeni sıralama belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 00:26 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 00:30
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