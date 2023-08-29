29 Ağustos 2023, Salı
Okan Buruk'tan kanatta flaş karar! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11'leri! Şampiyonlar Ligi...
Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kalmak isteyen Galatasaray, evinde 3-2'nin rövanşında Molde'yi konuk ediyor. Saat 22.00'de başlayacak maç öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Okan Buruk'un kafasındaki 11'i de netleştirdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz yerine yeni transfer Tete'ye forma vereceği öğrenildi. İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 29.08.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 11:14
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