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Haberler Galeri Okan Buruk'tan kanatta flaş karar! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11'leri! Şampiyonlar Ligi...

Okan Buruk'tan kanatta flaş karar! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11'leri! Şampiyonlar Ligi...

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kalmak isteyen Galatasaray, evinde 3-2'nin rövanşında Molde'yi konuk ediyor. Saat 22.00'de başlayacak maç öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Okan Buruk'un kafasındaki 11'i de netleştirdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz yerine yeni transfer Tete'ye forma vereceği öğrenildi. İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 29.08.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 11:14
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Okan Buruk’tan kanatta flaş karar! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11’leri! Şampiyonlar Ligi...

Galatasaray, Avrupa'da son yılların en kritik maçlarından birisine çıkacak. Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında bugün evinde Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma Exxen'den yayınlanacak.

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Okan Buruk’tan kanatta flaş karar! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11’leri! Şampiyonlar Ligi...

Deplasmanda oynanan mücadeleden 3-2 galip ayrılmayı başaran Galatasaray, eşleşmeyi geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdıracak. Hem Türkiye'yi devler sahnesinde temsil edecek hem de en az 25 milyon euro'luk bir gelire kavuşacak.

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Okan Buruk’tan kanatta flaş karar! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11’leri! Şampiyonlar Ligi...

AVRUPA'DA KÜKRÜYOR
Sarı-kırmızılı ekip Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. 12'si Avrupa Ligi, 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarıkırmızılılar, PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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Okan Buruk’tan kanatta flaş karar! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11’leri! Şampiyonlar Ligi...

Bu sezon da işler yolunda gidiyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 olmak üzere 7 resmi maç oynadı ve hiç yenilmedi. Bugün de Avrupa fatihi Galatasaray'dan tüm Türkiye yeni bir zafer bekliyor.

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Okan Buruk’tan kanatta flaş karar! İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11’leri! Şampiyonlar Ligi...

GOL SİLAHI MAURO ICARDI
Molde karşısında Okan Buruk'un en büyük kozu Mauro İcardi olacak. Geçen sezon herkesi mest eden Arjantinli yıldız yeni sezona da hızlı başladı. Oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu golleri Olimpija Ljubljana, Trabzonspor ve Molde maçlarında kaydetti.

İŞTE GALATASARAY-MOLDE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ