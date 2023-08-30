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Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE 2023 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? 30 Ağustos UEFA Türkiye ülke puanı...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE 2023 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? 30 Ağustos UEFA Türkiye ülke puanı...

"UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu futbolseverlerin günceminde yer alıyor. Türkiye, temsilcilerimizin performansı sayesinde puanına puan eklemeye devam ediyor. Norveç temsilcisi Molde'yi evinde 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazandı. Galatasaray'ın Molde karşısındaki galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasının ardından Türkiye ülke puan sıralamasında yükselişe geçti. İşte, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu...

Giriş Tarihi: 30.08.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 12:25
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE 2023 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? 30 Ağustos UEFA Türkiye ülke puanı...

UEFA ülke puanı sıralaması son durum 2023 futbolseverler tarafından sorgulanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Molde'yi 2-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Bu gelişme sonrası ülkemizin puanı yükselmiş oldu. İşte, UEFA ülke puanı sıralamasıında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? sorusunun cevabı...

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE 2023 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? 30 Ağustos UEFA Türkiye ülke puanı...

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANINDA YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR!

Galatasaray - Molde maçı ile birlikte ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yükseldik.

İlk maçı 3-2 kazanan Sarı Kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdırdı.

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE 2023 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? 30 Ağustos UEFA Türkiye ülke puanı...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

1- İngiltere: 89.053

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.624

5- Hollanda: 54.000

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE 2023 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? 30 Ağustos UEFA Türkiye ülke puanı...

6- Fransa: 52.247

7- Portekiz: 47.482

8- Belçika: 36.900

9- TÜRKİYE: 32.100

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE 2023 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? 30 Ağustos UEFA Türkiye ülke puanı...

10- İskoçya: 31.650

11- Avusturya: 29.900

12- İsviçre: 28.775

13- Sırbistan: 27.375

14- Norveç: 26.250

15- İsrail: 25.500