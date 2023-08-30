UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE 2023 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? 30 Ağustos UEFA Türkiye ülke puanı...

UEFA ülke puanı sıralaması son durum 2023 futbolseverler tarafından sorgulanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Molde'yi 2-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Bu gelişme sonrası ülkemizin puanı yükselmiş oldu. İşte, UEFA ülke puanı sıralamasıında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? sorusunun cevabı...