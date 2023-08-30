30 Ağustos 2023, Çarşamba
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE 2023 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? 30 Ağustos UEFA Türkiye ülke puanı...
"UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu futbolseverlerin günceminde yer alıyor. Türkiye, temsilcilerimizin performansı sayesinde puanına puan eklemeye devam ediyor. Norveç temsilcisi Molde'yi evinde 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazandı. Galatasaray'ın Molde karşısındaki galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasının ardından Türkiye ülke puan sıralamasında yükselişe geçti. İşte, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 12:25
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