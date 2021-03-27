Türkiye'nin Norveç zaferi dünya basınında büyük yankı gördü! "Durdurulamıyor"

Son dakika haberi... A Milliler fırtına gibi esmeye devam ederken dünya basınından övgüler almaya devam ediyor. Gruptaki ikinci maçında Norveç'e konuk olan A Milli Takım'ımız, rakibini 3-0 ile geçerken, ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. Grupta lider durumda buluna ay-yıldızlıların bu galibiyeti dünya basınında da geniş yankı bulurken, İtalyan kaynaklı basın organı La Gazzetta karşılaşma sonrası "Türkiye durdurulamıyor" başlığını attı. Galibiyetimiz Norveç'te de büyük yankı buldu. İşte dünyada Norveç galibiyetinin yankıları...