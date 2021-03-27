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Türkiye'nin Norveç zaferi dünya basınında büyük yankı gördü! "Durdurulamıyor"

Son dakika haberi... A Milliler fırtına gibi esmeye devam ederken dünya basınından övgüler almaya devam ediyor. Gruptaki ikinci maçında Norveç'e konuk olan A Milli Takım'ımız, rakibini 3-0 ile geçerken, ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. Grupta lider durumda buluna ay-yıldızlıların bu galibiyeti dünya basınında da geniş yankı bulurken, İtalyan kaynaklı basın organı La Gazzetta karşılaşma sonrası "Türkiye durdurulamıyor" başlığını attı. Galibiyetimiz Norveç'te de büyük yankı buldu. İşte dünyada Norveç galibiyetinin yankıları...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 23:56 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 00:03
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Türkiye'nin Norveç zaferi dünya basınında büyük yankı gördü! Durdurulamıyor

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeri G Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, gruptaki ilk maçında Hollanda'yı devirirken, ikinci maçta da Norveç'i 3 golle mağlup etmeyi başardı.

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Türkiye'nin Norveç zaferi dünya basınında büyük yankı gördü! Durdurulamıyor

Ay-yıldızlıların bu başarısı tüm Türkiye'yi sevince boğarken, galibiyetimiz dünya basınında da geniş yankı buldu. İşte o manşetler...

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Türkiye'nin Norveç zaferi dünya basınında büyük yankı gördü! Durdurulamıyor

Türkiye, La Rosaleda Stadı'nı Odegaard ve Haaland'lı Norveç'e mezar etti. Maçta sahne almayı başaramayan Haaland, 180 milyon euro'luk bir santrfordan çok uzak bir görüntü çizdi. (Marca)

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Türkiye'nin Norveç zaferi dünya basınında büyük yankı gördü! Durdurulamıyor

Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın varlık gösteremediği maçın başından sonuna ağırlığını koyarak galip geldi. (AS)

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Türkiye'nin Norveç zaferi dünya basınında büyük yankı gördü! Durdurulamıyor

Türkiye durdurulamıyor! Çalhanoğlu'lu Türkiye, G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i 3-0 yenerek rakiplerine önemli bir mesaj gönderdi. (La Gazzetta)